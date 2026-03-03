Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры
|

МТС запустила образовательный курс по кибербезопасности для жителей Нижнего Новгорода

МТС объявила о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников», который теперь доступен и для жителей Нижнего Новгорода и области. Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«Безопасность в цифровую эпоху — это сочетание мощных технологий и личной осведомленности. Только за прошлый год интеллектуальные алгоритмы МТС заблокировали в Нижегородской области более 32 млн нежелательных звонков. Если система определяла звонок как подозрительный, сервис «Защитник» автоматически принимал вызов и вел разговор — в итоге это сэкономило жителям региона свыше 13 лет личного времени. Мы отмечаем, что злоумышленники действуют все более целенаправленно. Особенно важно быть начеку в преддверии весенних праздников: именно в этот период активность мошенников традиционно растет. Пользуясь праздничным настроением людей, они маскируются под банки и курьерские службы, пытаясь получить доступ к личным данным и финансам. Технологии помогают эффективно противостоять таким угрозам, но подлинный щит каждого нижегородца — его собственные знания и бдительность. Именно поэтому мы делаем акцент на просвещении: наша цель — помочь жителям региона уверенно чувствовать себя в онлайн‑среде и надежно защищать свои данные и финансы», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

МТС постоянно совершенствует систему защиты от телефонного мошенничества, добавляя новые функции для своих абонентов. Помимо развития технологий, большое внимание уделяется и просветительской работе, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности на базе Альянса по защите детей и образовательного проекта «Поколение М», а также другие активности. Новый курс станет важным элементом в комплексной работе компании, цель которой – всесторонняя защита от мошенников и формирование осознанного подхода россиян к безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще