StormWall: в январе 2026 года на Россию обрушился поток DDoS-атак мощностью свыше 2 Тбит/с

Эксперты компании StormWall зафиксировали новую тенденцию на российском рынке в начале 2026 г. – появление массовых DDoS-атак рекордной мощности. В январе 2026 г. на российские компании обрушился поток DDoS-атак, мощность которых превышала 2 Тбит/с, а в некоторых приближалась к 3 Тбит/с. Еще год назад инциденты такого масштаба были единичными мировыми рекордами. В этом году ситуация радикально изменилась: по данным StormWall, в топ-10 крупнейших атак января все позиции превышают 2 Тбит/с. Как свидетельствуют данные мониторинга сетевых угроз, теперь терабитные атаки стали новой нормой в России.

Основными мишенями DDoS-атак с мощностью более 2 Тбит/с в январе этого года являлись телеком-компании. На их долю пришлось 9 из 10 подобных инцидентов. Кроме того, атаки с таким уровнем мощности были направлены на финансовые организации, например, банки и платежные системы, на ритейлеров и маркетплейсы, а также на компании, представляющие развлекательную индустрию.

Некоторым российским компаниям пришлось столкнуться с самыми тяжелыми последствиями подобных атак: возникли сбои в работе онлайн-ресурсов компаний, а сайты были полностью недоступны. Также мощнейшие DDoS-атаки вызвали неполадки в работе ИТ-инфраструктуры компаний, что привело к простоям бизнеса и значительному финансовому ущербу. Организации, использующие профессиональные решения по защите от DDoS-атак, успешно справились с данной ситуацией и избежали серьезных проблем.

Эксперты компании еще в декабре 2025 г. сделали прогноз, что в 2026 г. пиковая мощность DDoS-атак в России будет превышать 2-3 Тбит/с. Уже в январе прогноз экспертов компании полностью подтвердился – было выявлено множество атак свыше 2 Тбит/с.

«Мы предупреждали: 2026 г. станет важным временным отрезком, когда DDoS-индустрия окончательно индустриализуется. Прогноз сбывается быстрее, чем мы ожидали. Атакующие больше не экономят ресурсы - у них есть доступ к мощнейшим ботнетам, способный генерировать трафик, сопоставимый с нагрузкой на магистральные каналы целых стран», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.