Безопасность Стратегия безопасности
|

МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Хабаровского края

МТС запускает для жителей Хабаровского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Он поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность и научиться самостоятельно распознавать уловки злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Курс состоит из 12 тематических блоков, которые подробно разбирают основные схемы обмана: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и др. После изучения материалов можно пройти итоговый тест для закрепления знаний. Программа разработана с учетом экспертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе.

По данным МТС, в 2025 г. в Хабаровском крае удалось добиться снижения количества мошеннических и спам-звонков на 10% по сравнению с 2024 г. Всего было заблокировано более 40 млн таких вызовов, что сэкономило жителям края свыше 18,5 лет личного времени. Однако угрозы никуда не исчезают — мошенники постоянно совершенствуют свои методы, все чаще атакуя финансово активных людей 35-44 лет и пенсионеров старше 65 лет.

«Снижение числа мошеннических звонков — это хорошая тенденция, но расслабляться нельзя. Злоумышленники становятся изобретательнее, используют искусственный интеллект для создания фейков и психологического давления. Наш новый курс — это логичное продолжение работы по защите жителей края. Мы не только блокируем угрозы с помощью технологий, но и учим людей самостоятельно их распознавать. Особенно это важно для старшего поколения и родителей, которые могут помочь детям сориентироваться в цифровой среде. Знание — это такой же уровень защиты, как и антивирус», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Курс «Кибербезопасность: гид против мошенников» доступен бесплатно и станет дополнением к существующим в регионе просветительским инициативам МТС, включая мастер-классы по цифровой безопасности.

