Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Ямальцы смогут бесплатно пройти образовательный курс по кибербезопасности

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет жителям Ямало-Ненецкого автономного округа повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков. Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«В Ямало-Ненецком автономном округе тенденция роста мошеннических звонков сохраняется. В 2025 их было на 14% больше по сравнению с предыдущим годом, а схемы обмана стали более изощренными. Развивая технологическую защиту пользователей, мы параллельно усиливаем просветительскую работу, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности. Для нас важно повышать цифровую грамотность населения региона и формировать осознанный подход к безопасности. Новый курс подойдет для интернет-пользователей всех возрастов, особенно он будет актуален для школьников и людей старшего поколения», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Ранее МТС как участник Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках образовательного проекта «Поколения М» запустила видеообучение по кибербезопасности для школьников. Также компания провела чемпионат цифровой грамотности «Серебряная цифра» для пенсионеров.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще