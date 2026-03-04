Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Жителям Алтая расскажут, как защититься от кибермошенников

Цифровая экосистема МТС сообщает: наиболее частым сценарием телефонного мошенничества остаются аферы под видом инвестиций. Также злоумышленники активно маскируются под сотрудников курьерских служб, банков, операторов связи и иных популярных компаний. Для защиты горноалтайцев от мошенников МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработали с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Курс состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы и методы психологического воздействия: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и другие. В рамках пользователи узнают, как защититься от каждого вида обмана.

«Совместная работа мобильных операторов и банков уже дала результат: спам-звонков и мошеннических вызовов в регионе стало меньше. Однако проблема всё ещё серьёзна. Только в 2025 г. МТС заблокировала 17 миллионов подозрительных звонков жителям Республики Алтай. Лучшая защита от мошенничества — это осведомлённость и критическое мышление, поэтому мы не только фильтруем угрозы, но и помогаем пользователям научиться самостоятельно распознавать опасность. Наша цель — чтобы внимательное отношение к безопасности в сети стало привычкой», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

