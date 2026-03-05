Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность
«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока

Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новый форм-фактор для повседневного использования на ходу подходит для мобильной электронной подписи и двухфакторной аутентификации: брелок работает исключительно по NFC и не содержит контактной площадки. В полевых условиях это обеспечивает высокую надежность — нет открытых контактных элементов, которые могут загрязняться или изнашиваться при ежедневном использовании, а подпись файлов и документов происходит через касание со смартфоном или планшетом.

«Рутокен Tag» подходит не только для мобильных устройств, и он может использоваться на настольных компьютерах и ноутбуках: для этого нужен считыватель с поддержкой NFC (например, «Рутокен SCR 3101 NFC»). Устройство также может применяться в системах контроля и управления доступом, что позволяет объединить функции электронной подписи, двухфакторной аутентификации и пропуска в одном устройстве.

Как и другие активные носители линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», решение разработано для безопасной работы с ключами электронной подписи и аутентификации: криптографические операции выполняются на самом устройстве, без копирования ключевого материала в память компьютера.

