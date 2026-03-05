Доверенная операционная система и современные средства защиты: Astra Linux и Dallas Lock прошли испытания

«Группа Астра» и центр защиты информации ГК «Конфидент» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и системы защиты информации Dallas Lock Linux. По итогам комплексного тестирования стороны подписали официальный сертификат, удостоверяющий корректную и стабильную совместную работу продуктов.

Astra Linux — сертифицированная операционная система, предназначенная для построения защищенных ИТ-инфраструктур любого масштаба. Решение широко применяется в государственных учреждениях, корпоративном секторе и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Dallas Lock Linux — современная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для использования на автономных персональных компьютерах и рабочих станциях в составе локальных вычислительных сетей. Продукт включает набор сертифицированных модулей: систему обнаружения и предотвращения вторжений, межсетевой экран, а также средство контроля съемных машинных носителей информации.

«Благодаря успешному тестированию СЗИ Dallas Lock Linux теперь официально совместимо с ОС Astra Linux, что гарантирует надежную и стабильную работу в объединенной инфраструктуре. Интеграция сертифицированных модулей защиты от «Конфидента» с операционной системой Astra Linux открывает перед заказчиками новые возможности для выстраивания комплексных систем безопасности, отвечающих самым строгим требованиям», — сказал Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству центра защиты информации ГК «Конфидент».

«Совместимость Astra Linux с Dallas Lock расширяет возможности заказчиков по построению защищенных рабочих мест с многоуровневой системой безопасности. Подтвержденная интеграция позволяет организациям использовать проверенную связку отечественных решений и масштабировать защищенную инфраструктуру с минимальными рисками», — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».