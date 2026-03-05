Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ГК «Солар»: с началом весны хакеры нацелились на онлайн-ритейлеров косметики и парфюмерии

За первые три дня марта 2026 г. сервис защиты веб-приложений WAF ГК «Солар» зафиксировал 1,7 млн веб-атак (ИБ-событий) на онлайн-ресурсы российских магазинов косметики и парфюмерии. При этом ближе к 8 марта их число может вырасти еще больше. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

При этом ранее, за первые два месяца 2026 г., число подобных атак снизилось на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 6,2 млн. Это может быть связано с тем, что злоумышленники видят высокий уровень защиты от веб-атак, поэтому предпочитают не тратить ресурсы на атаки данных онлайн-ресурсов, а атаковать только те сайты и веб-приложения, которые вообще не имеют какой-либо защиты. Однако в преддверии Международного женского дня тренд сменился.

В связи с растущей угрозой мы настоятельно рекомендуем крупным интернет-магазинам и другим компаниям внедрить качественную защиту от веб-угроз.

