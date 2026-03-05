Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Приморцы могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков «МТС Защитник». Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«МТС активно использует цифровые решения для защиты приморцев от кибермошенников. Если система определяет звонок как подозрительный, сервис «Защитник» принимает вызов и самостоятельно ведет разговор. Только за 2025 г. умные алгоритмы, работающие на основе искусственного интеллекта и Big Data, оградили жителей края от почти 22 лет общения с недоброжелателями. Вместе с тем, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана и особенно активизируются перед праздниками. Поэтому вместе с технологиями мы запускаем образовательные проекты, чтобы каждый приморец мог научиться самостоятельно распознавать звонки от мошенников, эффективно противостоять им и надежно защищать свои личные данные и деньги», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще