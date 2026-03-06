Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

67% опрошенных россиян предупредили близких об опасностях дипфейков

Более двух третей соотечественников позаботились о финансовой безопасности родных и рассказали об опасностях дипфейков, сообщают эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса 2000 пользователей сервиса.

Согласно результатам исследования, большинство россиян (89%) знают о том, что создаваемые с помощью искусственного интеллекта видео – дипфейки, часто используются финансовыми мошенниками, в том числе для применения методов социальной инженерии. 67% респондентов позаботились о безопасности наиболее уязвимых членов семьи и предупредили их об опасности таких видео. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Так, каждый пятый опрошенный (21%) показал примеры дипфейков родителям и старшим родственникам, а каждый десятый – установил им двухфакторную аутентификацию. Практически четверть респондентов (24%) рассказали об уловках мошенников с использованием созданных ИИ видео своим детям. 13% участников опроса поделились, что придумали семьей кодовое слово, которое в случае сомнений позволит им распознать друг друга.

При этом 22% пользователей пока не успели предупредить родственников об опасностях дипфейков, но займутся этим вопросом. Порядка 9% респондентов сами выразили неуверенность в том, что смогут определить реальные видео от дипфейков.

Всего 42% опрошенных сообщили, что сталкивались в той или иной форме с дипфейками в 2026 г., при этом в 38% случаев мошенники сгенерировали видео с близким человеком жертвы. Фейковые видео с коллегами получили 24% респондентов, а 22% – дипфейки с представителями ведомств и госструктур. В остальных ситуациях (16%) пользователям приходили видео, где были подделаны личности лидеров мнений и звезд.

«Искусственный интеллект сегодня не только улучшает пользовательский опыт россиян, но и создает вызовы в части их финансовой безопасности. Распространение дипфейков в схемах мошенников - яркий тому пример. Несмотря на то что цифровая грамотность соотечественников растет, важно, чтобы просвещение пользователей было задачей каждого участника рынка, в особенности когда дело касается уязвимых слоев населения», – сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще