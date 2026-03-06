Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Bi.Zone GRC помогает управлять кибербезопасностью холдингов

Обновление платформы Bi.Zone GRC позволяет компаниям с разветвленной структурой проводить аудиты, строить дорожные карты развития и отслеживать выполнение стратегических планов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone GRC — платформа для автоматизации процессов кибербезопасности и соответствия требованиям законодательства. Она помогает компаниям минимизировать риски нарушений, оптимизировать ресурсы и повысить зрелость процессов кибербезопасности.

Управление кибербезопасностью в холдингах требует системного подхода. Разнородность дочерних обществ, не всегда единые стандарты кибербезопасности и прозрачные зоны ответственности у сотрудников усложняют контроль, а также снижают эффективность инвестиций в кибербезопасность.

Платформа Bi.Zone GRC позволяет решить эти проблемы и выстроить вертикаль управления киберзащитой во всей группе.

Благодаря новому модулю Audit and Road Maps и расширенным возможностям модуля Process Management холдинги получают прозрачный контроль над активами, четкое соответствие требованиям регулирующих органов и быстрый рост уровня кибербезопасности во всех компаниях и дочерних обществах.

Обновление позволяет: проводить аудиты — автоматизировать внутренний контроль за соответствием требованиям регулирующих органов и корпоративных регламентов; формировать и контролировать планы мероприятий по устранению несоответствий, назначать ответственных сотрудников и сроки выполнения; управлять паспортом организации, агрегировать в нем информацию об ИT-активах и согласовывать изменение данных; централизованно взаимодействовать с дочерними обществами через рассылки и чаты; вести единое управление документами, чтобы контролировать внедрение нормативной документации по кибербезопасности; создавать базу знаний для обмена экспертным опытом и повышения компетенций сотрудников; контролировать инциденты и уязвимости в реальном времени через витрину данных; использовать BI-аналитику для мониторинга ключевых показателей кибербезопасности всей группы на одном экране; автоматически генерировать отчеты в корпоративном шаблоне на основе данных из нескольких модулей.

Андрей Быков, руководитель Bi.Zone GRC: «Компаниям становится все сложнее управлять кибербезопасностью в условиях растущих требований регуляторов и стандартов. Новый модуль Audit and Road Maps в связке с усиленным Process Management позволяет оценивать текущие и целевые уровни киберзащиты, а также формировать и выполнять план, обмениваться экспертным опытом. Для головной организации модули открывают возможность контролировать киберзащиту дочерних обществ на всех этапах. Для дочерних компаний – управлять процессами, рисками и комплаенсом в своем отдельном личном кабинете в платформе. Мы предлагаем не отдельные инструменты, а комплексный подход к управляемой и прозрачной системе кибербезопасности всего холдинга».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных

В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще