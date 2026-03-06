Интеграция
Ставрополье — самый DDoS-атакуемый регион Северного Кавказа

Цифровая экосистема МТС при помощи аналитиков RED Security, проанализировала DDoS-атаки на организации Северного Кавказа в 2025 г. Количество кибератак на весь округ снизилось на 30%, а самым атакуемым стал Ставропольский край. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за год было отражено почти 500 DDoS-атак на Северный Кавказ. СКФО – единственный регион России, который хакеры стали атаковать реже, чем годом ранее. Больше всего атак пришлось на Ставрополье, на втором месте Дагестан.

Самой атакуемой отраслью Северного Кавказа стал госсектор. Вероятно, причиной большого числа атак на государственные интернет-ресурсы СКФО также было желание хакеров достичь максимального общественного резонанса.

Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в августе, она достигала 75 Гбит/с. Самая продолжительная была отражена в июне, она велась почти 20 часов. Однако чаще всего СКФО атаковали в четвертом квартале – с октября по декабрь было отражено 43% всех DDoS-атак на округ.

По всей России специалисты Red Security отразили более 186 тыс. атак. Это в 2,7 раз больше, чем годом ранее.

DDoS (Distributed Denial of Service) – это атака, направленная на то, чтобы остановить нормальную работу сайта или интернет-сервиса, сделав его недоступным для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

