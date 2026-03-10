Интеграция
«Смарт-Софт» обновляет антивирусный модуль Касперского в Traffic Inspector Next Generation и выпускает версию 1.13.10

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений для сетевой безопасности, объявляет о выпуске обновления Traffic Inspector Next Generation (TING) версии 1.13.10. Ключевые изменения затронули дополнительный модуль антивирусной защиты от «Лаборатории Касперского» — обновлено ядро и добавлена функция восстановления базы сигнатур. Также выполнен переход на версию базовой ОС OPNsense 24.1.10. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

В обновленной версии межсетевого экрана (NGFW) используется антивирусное ядро «Касперского» версии 8.9.2.595, оптимизированное для работы в составе универсального шлюза безопасности. Разработчики «Смарт-Софт» реализовали важную с точки зрения эксплуатации функцию: теперь при повреждении базы сигнатур администратор может восстановить ее удаленно через веб-интерфейс TING, без необходимости ручного вмешательства на сервере.

«Мы регулярно обновляем компоненты антивирусной защиты, чтобы наши пользователи получали максимальную актуальность обнаружения угроз, — сказал Алексей Прокопчук, руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation. — В версии 1.13.10 мы не только включили в состав продукта свежее ядро Касперского, но и добавили интеллектуальную функцию самовосстановления баз. Это избавляет администраторов от рутинных операций и сокращает время простоя защиты. Параллельно мы синхронизировались с OPNsense 24.1.10, закрыв ряд критических уязвимостей, включая обновление OpenSSH».

Ключевые изменения в TING 1.13.10

Обновление антивирусного модуля «Касперского». Ядро версии 8.9.2.595 и новая функция восстановления базы сигнатур через веб-интерфейс.

Переход на OPNsense 24.1.10. Включает исправления уязвимостей в OpenSSH (требуется перезапуск службы), обновления OpenVPN, Suricata, nss.

Улучшения сетевых функций. Поддержка IPv6 в NetFlow, новые опции для Kea DHCP (description, next-server), исправления в DHCPv6 и WireGuard.

Доработки интерфейса. Улучшен русский перевод и исправлены обнаруженные ошибки.

Обновление TING 1.13.10 уже доступно для установки через встроенный Центр обновлений (кроме версии, сертифицированной ФСТЭК России).

