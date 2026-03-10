VAS Experts рассказал, как защититься от перегрузки сетевой инфраструктуры

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts представил системный подход к выявлению UDP Flood-атак (массовая перегрузка сети UDP-пакетами) и описал практические меры защиты для операторов связи и владельцев инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Признаки и сценарии атаки

Эксперты компании отмечают, что защита начинается не с фильтрации, а с корректной диагностики. UDP Flood, как правило, проявляется резким скачком входящего трафика — за считанные секунды нагрузка на пограничные маршрутизаторы возрастает в разы, формируя аномальный всплеск на графиках мониторинга. Как следствие, увеличиваются задержки и потери пакетов, сервисы начинают отвечать нестабильно. В сетях операторов это может приводить к исчерпанию таблиц трансляций CG-NAT (массовая сетевая трансляция адресов у оператора) и жалобам абонентов на невозможность установить новые соединения. Таким образом, первичные признаки атаки фиксируются одновременно на уровне канала, оборудования и пользовательского опыта.

Дальнейший анализ структуры трафика позволяет уточнить сценарий атаки и выбрать корректные меры реагирования. Для UDP Flood характерна высокая доля пакетов фиксированного или минимального размера, аномальное распределение портов назначения, а также либо большое число уникальных IP-адресов при подмене источника, либо концентрация трафика из определенных автономных систем — при ботнет-атаках. Если используется механизм отражения, трафик поступает с адресов публичных DNS- или NTP-серверов (серверы доменных имен и времени), что требует отдельного подхода к фильтрации. Понимание этих особенностей напрямую влияет на инструменты, которые применяются для обнаружения и митигации.

Инструменты и меры противодействия

Операторы выстраивают мониторинг на основе нескольких источников данных. NetFlow, sFlow и IPFIX (протоколы телеметрии для мониторинга сетевого трафика) позволяют формировать профиль нормальной нагрузки и оперативно фиксировать аномальный рост UDP-трафика. SNMP-мониторинг (сбор и контроль состояния сетевых устройств) интерфейсов показывает насыщение каналов и увеличение числа отброшенных пакетов, а технологии DPI (анализ содержимого сетевых пакетов) дают возможность анализировать содержимое пакетов и выявлять сигнатуры известных атак. Применение возможностей машинного обучения в AntiDDoS-системах дополняют эту картину: они сопоставляют текущий трафик с базовой моделью и автоматически запускают процедуры ограничения в течение секунд, что особенно важно при высокоинтенсивных атаках.

Выбор конкретных мер защиты зависит от типа сервиса, на который направлен удар. Для DNS-инфраструктуры критично закрывать рекурсию для внешних клиентов и ограничивать частоту ответов, чтобы исключить использование сервера как усилителя атаки. В SIP-сетях (сети для передачи голосовых и видеозвонков по протоколу SIP) применяется ограничение числа сообщений с одного IP-адреса и фильтрация трафика на уровне операционной системы до его попадания в приложение, что снижает нагрузку на сигнальные платформы. Веб-инфраструктура, в свою очередь, требует контроля UDP/443 и протокола QUIC: при отсутствии необходимости этот порт рекомендуется закрывать, а при использовании настраивать ограничение скорости соединений, чтобы исключить перегрузку пограничного оборудования.

На магистральном уровне защита дополняется фильтрацией подмененных адресов, распространением правил блокировки через BGP (протокол маршрутизации между автономными сетями в интернете) и, при необходимости, перенаправлением трафика в scrubbing-центр для очистки. Такая последовательность — от раннего обнаружения до сетевой митигации — позволяет локализовать атаку и сохранить доступность легитимных сервисов.

«Современные UDP-атаки эволюционируют не столько по объему, сколько по механике — злоумышленники комбинируют методы отражения, подмену источника и нагрузку на прикладные сервисы. В таких условиях оператору важно видеть архитектуру атаки целиком и управлять ею на разных уровнях сети. Только интеграция аналитики, фильтрации и автоматизированного управления политиками позволяет обеспечить устойчивость инфраструктуры без избыточных ограничений для легитимных пользователей», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.