Компания «Вест» усилила защиту данных с помощью «СёрчИнформ КИБ»

Интернет-магазин стоматологических материалов «Вест» внедрил DLP-систему «СёрчИнформ КИБ» для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщил представитель «СёрчИнформ».

Решение помогает компании получать исчерпывающую информацию для расследования инцидентов информационной безопасности, защищать бизнес от внутренних угроз и выполнять требования регуляторов по защите данных.

«До внедрения DLP-системы от «СёрчИнформ» мы протестировали несколько решений других разработчиков. Но они не устраивали нас по ряду параметров, – сказал специалист по безопасности «Вест Групп» Владимир Кауфман. – Нам было важно, чтобы система полноценно контролировала все без исключения каналы связи, которыми пользуются сотрудники нашей компании. В «СёрчИнформ КИБ» мы увидели эти возможности».

Важный критерий при выборе систем этого класса – полнота контроля каналов коммуникации. Например, часто мессенджеры или сервисы ВКС одновременно имеют несколько версий – для ПК, для браузеров, для разных ОС. В «СёрчИнформ КИБ» реализована поддержка всех версий сервиса, о контроле которого заявляет разработчик.

С помощью «СёрчИнформ КИБ» в компании «Вест» уже предотвратили несколько инцидентов.

«Один из сотрудников из-за разногласий с руководством решил уволиться одним днем и заодно забрать важные документы с аналитикой. Он скачал файлы на флешку, после удалил их из рабочей папки на компьютере. КИБ уведомил об этом службу ИБ, и специалисты не допустили кражу конфиденциальной информации. Этот случай еще раз подтвердил эффективность системы для защиты корпоративных данных и минимизации рисков утечек», – сказал Владимир Кауфман.

Отдельно заказчик отмечает удобство интерфейса, возможность индивидуальной настройки контроля и комбинирования модулей в зависимости от потребностей компании.

«Мы работаем с ведущими ритейлерами страны, поэтому хорошо понимаем задачи заказчиков. Розничный бизнес динамичный и для эффективной защиты здесь требуется оперативность, гибкость при внедрении правил безопасности, чтобы не тормозить бизнес-процессы, – сказал Алексей Парфентьев. – «СёрчИнформ КИБ» минимально воздействует на производительность ПК пользователей, не нагружает сетевую инфраструктуру и не мешает текущей работе. Политики безопасности настраиваются гибко, так что, если заказчик решит внедрять блокировки опасных действий пользователей, это не повлияет на бизнес-процессы».

Система «СёрчИнформ КИБ» подходит для защиты Windows- и Linux-инфраструктур, в том числе на разных стадиях импортозамещения. Система постоянно наращивает поддержку актуальных сервисов и каналов, и реализует защитные инструменты для отечественных сред. Так, в январе в КИБ для Linux появились расширенные блокировки для мессенджеров, ВКС, съемных носителей и удаленных подключений. Это позволит заказчикам настраивать превентивную защиту от утечек в ключевых каналах.