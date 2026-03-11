Лови волну: «Лаборатория Касперского» открывает новый набор на стажировку для студентов SafeBoard

«Лаборатория Касперского» открывает весенний набор на SafeBoard — оплачиваемую стажировку для студентов, которая пройдет в московской штаб-квартире компании. Участникам нового потока доступны 16 направлений в области ИТ и кибербезопасности — от разработки на С++, C#, Go, Java, JavaScript и тестирования до анализа защищённости и UX/UI. Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку на сайте программы с 11 по 30 марта 2026 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

На стажировке студенты выполняют реальные рабочие задачи под руководством опытных специалистов «Лаборатории Касперского». Помимо развития практических навыков, участники также осваивают важные для карьеры умения — например, выстраивать коммуникацию в команде.

Отбор можно проходить параллельно сразу на три интересующих направления. Он состоит из следующих этапов: общее онлайн-тестирование, тестовое задание и видеоинтервью с будущей командой. Для большинства кандидатов стажировка начнется в апреле-мае 2026 г. Конкретная дата старта зависит от стажера и нанимающей его команды — чем быстрее кандидат подаст заявку и пройдет все отборочные задания и интервью, тем быстрее получит приглашение на стажировку.

Участвовать в SafeBoard могут студенты любого вуза и направления, кроме выпускного курса. Так как стажировка проходит в офисном или гибридном форматах, то её будущим участникам необходимо проживать в Москве или МО. Гибкий график стажировки позволяет совмещать её с учебой: во время учебного семестра стажёры работают от 20 до 35 часов в неделю, а летом — до 40 часов. Формат работы зависит от направления — полностью офисный или гибридный, при этом возможность частично работать из дома есть в большинстве команд. Стажировка оплачивается: зарплата прямо пропорциональна выбранному количеству рабочих часов, при этом её размер не зависит от направления.

«Стажировка SafeBoard — отличная возможность для старта карьеры. В "Лаборатории Касперского” 14% действующих сотрудников пришли в компанию именно стажёрами. За все время существования программы мы наняли более 800 стажеров, из них более 50% продолжают работать у нас. И, как показывает практика, они быстро растут как профессионалы — свыше 70% всех участников SafeBoard, перешедших в штат, сейчас работают на позициях среднего уровня и выше. Среди тех, кто начинал свой путь стажером, есть и два топ-менеджера. При этом программа постоянно развивается: мы следим за потребностями рынка, обновляем направления стажировки и обучающие материалы. С нетерпением ждём новых участников SafeBoard и желаем удачи ребятам!» — сказала Дарья Щекочихина, руководитель направления развития бренда работодателя «Лаборатории Касперского».