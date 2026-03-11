Мошенники активизировались в связи с релизом MacBook Neo

Злоумышленники создают онлайн-ресурсы якобы по продаже ноутбука MacBook Neo. Необычная модель привлекла внимание не только покупателей, но и кибермошенников. Они рассчитывают украсть деньги пользователей, предлагая « оформить заказ». Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Злоумышленники часто связываются с пользователями от имени крупных и известных организаций или государственных регуляторов либо ссылаются на них. Чем сильнее бренд компании, тем охотнее злоумышленники используют ее айдентику. Узнаваемые логотипы и прочие элементы фирменного стиля повышают доверие со стороны пользователей. Важно помнить, что организации, под которые маскируются злоумышленники, не несут ответственности за действия мошенников и причиненный в результате ущерб.

Специалисты Bi.Zone Digital Risk Protection фиксируют повышенную активность злоумышленников на тему MacBook Neo. С начала марта команда выявила более 60 потенциально мошеннических доменов. Это связано с презентацией ноутбука в начале месяца и официальным стартом продаж 11 марта 2026 г.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Новый гаджет отличается необычной ценовой категорией — это не премиальный сегмент. Компания позиционирует устройство как молодежное, которое подойдет и школьникам, и студентам. MacBook Neo имеет упрощенные технические характеристики, что позволяет сделать гаджет более доступным для широкой аудитории. Все это привлекает мошенников — они делают ставку на массовость и простоту схемы обмана, а не на кражу крупных сумм у отдельных жертв. Вероятнее всего, основной целью мошенников станет молодежная аудитория. Официальный старт продаж — 11 марта, а это значит, что злоумышленники могут наращивать активность».

Предполагается, что сценарий обмана будет классическим: для оформления заказа на мошенническом ресурсе жертве предложат оставить данные банковской карты или перейти по ссылке для оплаты. Затем злоумышленники спишут средства со счета пользователя, оставив его без денег и ноутбука.

Чтобы защитить себя от подобных схем, следует внимательно изучать ресурсы, где планируется покупка. Очень часто мошенники создают сайты, максимально похожие на оригинальные, чтобы запутать пользователей. Злоумышленники также завлекают жертв низкими ценами и горящими предложениями. Рекомендуем сохранять высокую концентрацию и совершать покупки только на официальных сайтах и платформах.