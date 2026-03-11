Интеграция
Ноутбуки и ПК «Инферит Техника» подтвердили совместимость со средством доверенной загрузки Aladdin LiveTSM

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Техника» — и компания «Аладдин» провели совместные испытания средства доверенной загрузки Aladdin LiveTSM на базе оборудования вендора. Результаты тестирования подтвердили совместимость продуктов. Это позволяет использовать их в ИТ-инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности и отвечает целям ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Aladdin LiveTSM — средство доверенной загрузки для оборудования на базе процессоров x86-64. Решение выполняет контроль целостности компонентов цепочки загрузки и ключевых объектов операционной системы до ее запуска, поддерживает предзагрузочную аутентификацию пользователей (пароль или USB-токены JaCarta, включая сценарии 2ФА), а также контроль изменений, восстановление доверенного состояния, защиту файлов ОС и пользовательских данных от несанкционированной модификации.

Aladdin LiveTSM реализует требования ФСТЭК России (ИТ.СДЗ.ПР4.ПЗ «Профиль защиты средства доверенной загрузки уровня платы расширения четвертого класса защиты») и позволяет обеспечить доверенную загрузку как терминального оборудования, оснащенного клавиатурой и дисплеем, так и серверного, телекоммуникационного, бортового и пр. Возможны варианты подключения Aladdin LiveTSM как через внутренний, так и через внешний USB-порт оборудования.

Тестирование Aladdin LiveTSM проводилось на ноутбуках, персональных компьютерах и моноблоках «Инферит Техника» под управлением операционной системы Astra Linux 1.8.4. В рамках пилотных испытаний специалисты проверили установку и работу решения, настройку доверенной загрузки ОС, работу механизмов контроля целостности и восстановления, а также оценили особенности его эксплуатации на технике вендора.

Процесс тестирования строился по методике «Аладдин» и охватил широкий перечень оборудования «Инферит Техника», включая ноутбуки Inferit Compact 2, Mercury 15.6 и Silver, линейки ПК Inferit Micro, Slim, Desktop, Tower, Workstation и TechDesk, а также моноблоки Inferit Versa с диагональю 23,8 и 27 дюймов.

По итогам испытаний партнеры подтвердили работоспособность ключевых функций Aladdin LiveTSM на всех задействованных моделях. Критических проблем, влияющих на базовую функциональность решения, выявлено не было.

Средство доверенной загрузки корректно обеспечивает защиту от обхода механизмов безопасности, контроль целостности компонентов системы и восстановление доверенного состояния при изменениях. Теперь совместное использование продуктов «Инферит Техника» и «Аладдин» возможно в защищенных ИТ-средах госсектора и коммерческих организаций.

«Результаты тестирования показали, что Aladdin LiveTSM корректно функционирует на оборудовании «Инферит» и может использоваться в составе защищенных ИТ-инфраструктур. Ключевые механизмы защиты демонстрируют стабильность при соблюдении рекомендаций по подготовке среды, что делает решение оптимальным для практического применения в рабочих сценариях», — отметил Игорь Светоч, руководитель отдела развития доверенной платформы «Аладдин».

«Для нас важно, чтобы техника «Инферит» была готова к использованию в составе защищенных ИТ-контуров и совместима с востребованными средствами информационной безопасности. Результаты тестирования с Aladdin LiveTSM подтверждают, что наши устройства могут применяться в инфраструктурах госсектора и бизнеса для выполнения требований регуляторов и политик ИБ», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

