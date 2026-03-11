Россия занимает 5 позицию в мире по объему вредоносного бот-трафика по итогам 2025 года

Аналитический отдел компании StormWall провел масштабное исследование, направленное на изучение вредоносного бот-трафика в мире по итогам 2025 г. Экспертам компании удалось обнаружить, что в течение данного периода в ТОП-5 стран с максимальным объемом бот-трафика вошли США (32,4), Китай (16,3), Германия (9,2), Индия (7,4) и Россия (4,2%). Учитывая данные за последние несколько лет, Россия уже не первый раз оказывается в числе стран с большим объемом вредоносного бот-трафика. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall по всему миру. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Эксперты StormWall установили. что в 2025 г. бот-трафик в мире увеличился в 1,6 раз по сравнению с 2024 г. В России объем бот-трафика в 2025 г. вырос на 83% по сравнению с предыдущим периодом. Ключевыми драйверами роста подобного трафика являются массовая автоматизации атак, развитие искусственного интеллекта, значительное увеличение количества уязвимых IoT-устройств, а также многочисленные геополитические конфликты в мире.

По данным StormWall, в число самых пострадавших отраслей от бот-трафика на глобальном уровне в мире в 2025 г. вошли финансовая сфера (22% от общего объема бот-трафика в мире), ритейл (18%), телеком (14%), развлекательная индустрия (9%) и производство (7%). Злоумышленники использовали ботов для запуска мощных DDoS-атак на банки и платежные API, пытались выполнить подмену цен, скрейпинг и бот-фрод в ритейле. кроме того хакеры пытались навредить инфраструктуре и телеком-провайдеров, и его клиентов, создать проблемы с подключением к интернету, а также нарушить работу критически важных веб-сервисов и приложений.

В России бот-трафик в 2025 г. больше всего навредил телеком-сфере (26% от общего объема бот-трафика в России), ритейлу (21%), финансовой отрасли (16%), образовательной сфере (12%) и логистике (8%). В основном, хакеры организовали DDoS-атаки с помощью ботов на российские компании с целью вымогательства и шантажа. Также злоумышленники запустили ряд атак на телеком-сферу, чтобы вывести из строя инфраструктуру провайдеров, и на ритейл, где в результате инцидентов были выявлены проблемы в работе онлайн-касс.

В 2025 г. вредоносные боты широко использовались киберпреступниками для создания огромных армий с целью запуска мощных и разрушительных DDoS-атак на компании в разных странах. Если раньше подобные инциденты имели максимальную мощность около 1 Тбит/с, то в 2025 г. она стала достигать 3 и более Тбит/с. Это позволило хакерам запустить ряд успешных атак на крупнейшие компании во многих развитых странах. Один ботнет мог состоять из сотен и даже тысяч зараженных устройств. Аналитики StormWall установили, что общий объем глобальных DDoS-атак, организованных с помощью ботнетов, вырос в 2025 г. на 74% по сравнению с 2024 г. Среднее количество устройств в ботнетах в мире в 2025 г. выросло в четыре раза с 18 тыс. устройств до 72 тыс. устройств по сравнению с 2024 г.

В последнее время киберпреступники начали более активно применять ботов с искусственным интеллектом для запуска DDoS-атак. Такие боты успешно имитируют поведение реальных пользователей, что делает их обнаружение сложной задачей. Безусловно, появление ИИ-ботов значительно меняет ИБ-ландшафт во всем мире. По данным StormWall, в 2025 г. количество DDoS-атак, запущенных с помощью ИИ-ботов на глобальном уровне выросло на 148% по сравнению с 2024 г. В России число атак, организованных с участием ИИ-ботов в 2025 г. увеличилось на 63% по сравнению с предыдущим периодом.