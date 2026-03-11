Серверы «Тринити» совместимы с программным модулем доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3

Компания «ИнфоТеКС» подтвердила корректную совместную работу программного модуля доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 с российскими серверами «Тринити» поколения М8.

ViPNet SafeBoot 3 — новое поколение программного модуля доверенной загрузки, сертифицированного по требованиям ФСБ России и ФСТЭК России. Модуль создает точку доверия к аппаратной платформе, ее компонентам и загружаемой операционной системе, защищая сервер от атак на BIOS и несанкционированного доступа на этапе загрузки.

Установку модуля ViPNet SafeBoot 3 на серверах «Тринити» можно использовать для защиты аппаратных платформ в соответствии с требованиями регуляторов к информационным системам, содержащим персональные данные, государственным информационным системам, критическим информационным системам, а также при построении систем с использованием средств криптографической защиты информации.

«Совместимость серверов «Тринити» с ViPNet SafeBoot 3 позволяет выполнять безопасную загрузку операционной системы на платформу в архитектурах x86, локально, по сети и в виртуальных средах. Модуль разграничивает доступ пользователей к серверам с поддержкой AD/LDAP, защищает UEFI BIOS от современных атак и контролирует неизменность аппаратных компонентов и программной среды. Все это в совокупности обеспечивает комплексную защиту на различных уровнях ИТ-систем», — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса компании «Тринити».

«Возможность встроить ViPNet SafeBoot 3 и добиться полной совместимости с серверами «Тринити» — это прекрасное событие для наших заказчиков, которые часто спрашивают про поддержку отечественных серверных платформ. Нашими компаниями проведена большая работа по интеграции, результатом которой стала возможность поставки ViPNet SafeBoot 3 как в предустановленном виде, так и в виде пользовательских инструкций для собственноручной установки», — отметил Иван Кадыков, руководитель продуктового направления компании «ИнфоТеКС».

Программный модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot 3 входит в реестр российского ПО Минцифры России. Серверы «Тринити» поколения М8 внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.