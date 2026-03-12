Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе

Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Калининградская область заняла третье место среди самых атакуемых регионов на Северо-Западе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил более 186 тыс. атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024 г. При этом число атак на регионы выросло вдвое.

Северо-Запад занял третье место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего здесь было отражено почти 7,5 тыс. DDoS-атак, что составляет 13% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак в СЗФО пришлось на Санкт-Петербург, за ним следуют Великий Новгород и Калининград.

Чаще всего мишенями злоумышленников на Северо-Западе становились предприятия из сферы ИТ, государственного сектора и машиностроения. Как подчеркивают эксперты, причина большого числа атак на государственные интернет-ресурсы связана с желанием хакеров достичь общественного резонанса и медийного эффекта.

Самая мощная кибератака в округе была отражена в июне, она достигала 505,5 Гбит/с, а самая долгая — в августе, она длилась более 49 часов. Однако активнее всего компании Северо-Запада атаковали в мае, что может говорить о политической мотивации хакеров, которые часто проявляют активность в преддверии крупнейших государственных праздников России.

