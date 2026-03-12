Red Security: Томская область стала вторым регионом в Сибири по числу DDoS-атак в 2025 году

МТС на основе данных Red Security представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. По оценкам экспертов, количество киберугроз на Сибирский федеральный округ за этот период выросло почти в три раза.

В прошлом году в Сибири отразили более 5,5 тыс. DDoS-атак, это около 10% от общего числа инцидентов в регионах России. Лидером по числу киберугроз стал Красноярский край, за ним следуют Томская область и Республика Алтай.

Чаще всего мишенями злоумышленников в Сибири становились ИТ, промышленность и жилищно-хозяйственный комплекс. Как подчеркивают эксперты Red Security, ИТ — классическая мишень хакеров из-за того, что потенциальная остановка в оказании этих сервисов может затронуть большое количество жителей края. При этом появление в этом списке новых отраслей, таких как ЖКХ, может говорить о том, что хактивисты активно ищут сферы, где низкий уровень защиты поможет им успешно провести DDoS-атаку.

Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в мае, она достигала 384 Гбит/с, а самая длительная атака велась в июле более трех суток подряд. Активнее всего Сибирь атаковали в мае и июне, что может говорить о политической мотивации хакеров, которые часто проявляют активность в преддверии крупнейших государственных праздников России.

В целом по России за прошедший год с помощью сервиса было отражено более 186 тыс. атак. Активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году, при этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.