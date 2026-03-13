«Кросс технолоджис»: около четверти киберинцидентов в облаках происходят из-за ошибок конфигурации

Порядка 25% инцидентов информационной безопасности в облачных ресурсах происходят из-за ошибок конфигурации, которые включают в себя: ошибки аутентификации, избыточные права пользователей, открытые служебные порты, неправильную настройку журналирования и мониторинга и так далее. Такую оценку дают эксперты департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис» на основе собственного проектного опыта в 2025 г. Специалисты подчеркивают, что рынок облачных сервисов в минувшем году вырос на 35%, популяризация и распространение таких решений повышает цену ошибки.

К облачным сервисам относятся облачные хранилища, IaaS-платформы, платформы для разработки, готовые приложения, которые используют мощности внешних серверов. При этом порядка 80% рынка составляют IaaS-платформы, которые в условиях стремительной цифровизации позволяют оперативно масштабировать вычислительные способности бизнеса без необходимости разворачивать собственную дорогостоящую инфраструктуру.

Специалисты «Кросс технолоджис» отмечают, что более 70% ошибок конфигурации связаны с человеческим фактором, а остальные возникают из-за технических особенностей, например, несовместимости некоторых решений, установленных в инфраструктуре провайдера облачных услуг. Наиболее распространенные ошибки - неправильно настроенная аутентификация и избыточные права пользователей. В первом случае система аутентификации, например, может быть уязвима к тайминг-атакам из-за разницы в реакции сервиса на существующие и несуществующие учетные записи. Во втором же типе уязвимостей система может дать пользователю потенциальный доступ к сторонним файлам, которые могут содержать чувствительную информацию.

«Информационная инфраструктура сегодня выходит далеко за рамки защищенного контура. Облачные сервисы – самый яркий пример такого расширения. Компаниям необходимо проводить аудит подрядчиков и выполнять анализ защищенности всех имеющихся интеграций. С другой стороны, самим подрядчикам необходимо работать над своей защищенностью, для них это прямое конкурентное преимущество и гарантия качества. Необходим комплексный подход к обеспечению безопасности, чтобы вовремя выявлять уязвимости и устранять их, а также наметить дорожную карту развития инфраструктуры», – сказала Анастасия Мельникова, руководитель департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис».

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код

Социальная сеть для искусственного интеллекта оказалась насквозь дырявой

Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки

Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще