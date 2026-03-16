Количество DDoS-атак на Дальнем Востоке выросло в восемь раз

Цифровая экосистема МТС и RED Security, открытая экосистема ИБ-решений, проанализировали DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Их количество в Дальневосточном федеральном округе увеличилось в 8,4 раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в ДВФО было отражено более 6,5 тыс. кибернападений. Это 12% всех инцидентов на регионы России. Округ занял четвёртое место в стране по уровню киберактивности. Чаще всего под удар попадали организации во Владивостоке, Хабаровске и Чите. В Хабаровском крае была зафиксирована одна из самых продолжительных — она длилась более 30 часов.

Основными целями злоумышленников на Дальнем Востоке стали организации из сфер ИТ, строительства и здравоохранения. Хакеры ищут отрасли с потенциально слабой защитой, где остановка цифровых сервисов может нанести значительный ущерб. Пик пришёлся на май и июнь, что может указывать на политическую мотивацию, приуроченную к крупным государственным праздникам.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требует от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия — это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», — сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

DDoS-атака (Distributed Denial of Service) направлена на то, чтобы сделать сайт или онлайн-сервис недоступным для пользователей, перегружая его трафиком. Для бизнеса это грозит остановкой продаж, срывом оказания услуг и серьёзными репутационными потерями.