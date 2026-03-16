«Смарт-Софт» открывает бесплатный доступ к курсу по администрированию межсетевого экрана для всех желающих

Российский вендор решений для информационной безопасности «Смарт-Софт» объявил о запуске бесплатного онлайн-курса по теоретическим основам сетей и безопасности и администрированию межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation (TING). Программа ориентирована на практикующих системных администраторов, инженеров по безопасности, сотрудников компаний-партнеров, а также студентов профильных специальностей, которые хотят получить востребованные навыки работы с современными межсетевыми экранами (NGFW). Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт»

Курс сочетает фундаментальную теоретическую базу и практические лабораторные работы. Учащиеся получат доступ к видеолекциям, охватывающим ключевые темы сетевых технологий. Отдельный модуль посвящен архитектуре и возможностям NGFW.

Практическая часть построена на реальных задачах: слушатели научатся устанавливать и настраивать межсетевой экран, создавать политики межсетевого экранирования, управлять пользователями, а также мониторить сетевую активность и работать с отчетами. Обучение построено так, чтобы применять полученные знания в повседневной работе сразу же.

Денис Корбаков, технический директор «Смарт-Софт» и автор курса, прокомментировал инициативу: «Мы создавали этот курс как практический инструмент для быстрого входа в профессию и повышения квалификации. Сегодня, когда требования к сетевой безопасности ужесточаются, а отечественные решения активно замещают иностранные, спрос на квалифицированных администраторов NGFW высок. Наш курс дает именно те навыки, которые нужны в ежедневной работе. Решение сделать обучение полностью бесплатным — осознанный шаг компании для развития сообщества специалистов в России. Мы хотим, чтобы знания были доступны всем: от студентов, делающих первые шаги в ИБ, до опытных инженеров, желающих освоить новое для себя ПО. Уверен, что сочетание фундаментальной теории и реальных лабораторных работ поможет слушателям не просто получить сертификат, а стать уверенными пользователями TING».

Ключевые особенности курса

Полностью бесплатный доступ, для регистрации не требуется оплата или ввод данных платежной карты.

Практическая направленность — пошаговые видеоинструкции и лабораторные работы.

Гибкий график обучения. Все материалы доступны в личном кабинете 24/7, учиться можно в удобном темпе. Курс рассчитан на 4-6 дней при обучении 1-2 часа в день.

Сертификат от вендора — после успешного прохождения итогового теста слушатели получают электронный сертификат «Сертифицированный администратор Traffic Inspector Next Generation».

Помощь в старте карьеры — студенты и начинающие специалисты после курса смогут претендовать на позиции, связанные с администрированием сетевой безопасности.

Программа будет полезна не только новичкам. Для практикующих специалистов курс станет возможностью систематизировать знания, познакомиться с возможностями российского NGFW Traffic Inspector Next Generation и подтвердить квалификацию официальным документом.

Зарегистрироваться на курс и получить доступ к материалам можно на странице Учебного центра «Смарт-Софт».

