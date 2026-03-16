Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

T2, российский оператор мобильной связи, и RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) начали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые подходы к анализу подозрительных действий и организовать постоянный совместный мониторинг мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 развивает внутри своих систем комплексный, динамически обновляемый профиль мошеннической активности. Он объединяет множество данных: историю подозрительных звонков, аномалии в клиентском профиле потребления услуг связи и другие нехарактерные паттерны. Опираясь на глубокую экспертизу в области противодействия цифровому мошенничеству, компания строит многоуровневую систему защиты для выявления как единичных инцидентов, так и скоординированных атак. Такой интегрированный подход позволяет не просто фиксировать факты мошенничества, но и предсказывать его появление, значительно повышая точность детекции и снижая количество ложных срабатываний. В результате T2 может оперативно реагировать на новые риски, минимизировать потенциальный ущерб для клиентов и обеспечивать более надежную защиту в условиях постоянно эволюционирующих мошеннических схем.

Антифрод-система RWB, разработанная командой антифрода Trust&Safety, уже функционирует на основе двух ключевых уровней защиты. Первый уровень – онлайн-мониторинг операций, который позволяет в режиме реального времени выявлять потенциальные угрозы для клиентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Система автоматически обнаруживает и блокирует подозрительные действия. Второй уровень – углубленный анализ уже совершенных заказов. При выявлении аномалий операции отменяются автоматически, а в наиболее сложных случаях к расследованию подключаются профильные специалисты компании.

Объединение усилий по борьбе с киберпреступностью позволит моментально реагировать на появляющиеся угрозы и новые мошеннические сценарии.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и развитию рекламного бизнеса T2: «Сотрудничество с RWB создает условия для качественной борьбы с кибермошенничеством. Объединяя большие данные и антифрод-экспертизу двух компаний, мы предотвращаем угрозы и новые мошеннические сценарии уже на ранних стадиях. И для нас это не просто технологическая задача, а ответственность перед клиентами, ведь безопасность должна быть невидимой, но абсолютной – в каждом звонке, заказе и платеже».

Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству RWB: «Для нас всегда важно работать на опережение. Партнерство с T2 усиливает наш внешний антифрод за счет телеком-экспертизы и дополнительного слоя данных, который позволяет точнее видеть поведение злоумышленников. Объединяя наши технологии и опыт аналитических команд, мы выстраиваем отдельный контур защиты – на всем пути от попытки социальной инженерии до оформления заказа. В результате меньше мошеннических сценариев доходит до реализации, а потенциальный ущерб предотвращается еще на ранней стадии».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще