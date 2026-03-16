T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

T2, российский оператор мобильной связи, и RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) начали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые подходы к анализу подозрительных действий и организовать постоянный совместный мониторинг мошеннических сценариев. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 развивает внутри своих систем комплексный, динамически обновляемый профиль мошеннической активности. Он объединяет множество данных: историю подозрительных звонков, аномалии в клиентском профиле потребления услуг связи и другие нехарактерные паттерны. Опираясь на глубокую экспертизу в области противодействия цифровому мошенничеству, компания строит многоуровневую систему защиты для выявления как единичных инцидентов, так и скоординированных атак. Такой интегрированный подход позволяет не просто фиксировать факты мошенничества, но и предсказывать его появление, значительно повышая точность детекции и снижая количество ложных срабатываний. В результате T2 может оперативно реагировать на новые риски, минимизировать потенциальный ущерб для клиентов и обеспечивать более надежную защиту в условиях постоянно эволюционирующих мошеннических схем.

Антифрод-система RWB, разработанная командой антифрода Trust&Safety, уже функционирует на основе двух ключевых уровней защиты. Первый уровень – онлайн-мониторинг операций, который позволяет в режиме реального времени выявлять потенциальные угрозы для клиентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Система автоматически обнаруживает и блокирует подозрительные действия. Второй уровень – углубленный анализ уже совершенных заказов. При выявлении аномалий операции отменяются автоматически, а в наиболее сложных случаях к расследованию подключаются профильные специалисты компании.

Объединение усилий по борьбе с киберпреступностью позволит моментально реагировать на появляющиеся угрозы и новые мошеннические сценарии.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и развитию рекламного бизнеса T2: «Сотрудничество с RWB создает условия для качественной борьбы с кибермошенничеством. Объединяя большие данные и антифрод-экспертизу двух компаний, мы предотвращаем угрозы и новые мошеннические сценарии уже на ранних стадиях. И для нас это не просто технологическая задача, а ответственность перед клиентами, ведь безопасность должна быть невидимой, но абсолютной – в каждом звонке, заказе и платеже».

Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству RWB: «Для нас всегда важно работать на опережение. Партнерство с T2 усиливает наш внешний антифрод за счет телеком-экспертизы и дополнительного слоя данных, который позволяет точнее видеть поведение злоумышленников. Объединяя наши технологии и опыт аналитических команд, мы выстраиваем отдельный контур защиты – на всем пути от попытки социальной инженерии до оформления заказа. В результате меньше мошеннических сценариев доходит до реализации, а потенциальный ущерб предотвращается еще на ранней стадии».