Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
AppSec Solutions вступила в Ассоциацию «Отечественный софт»

AppSec Solutions, российский разработчик решений для создания безопасного программного обеспечения, присоединился к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Сотрудничество с объединением российских производителей тиражируемого ПО позволяет вырабатывать совместный сценарий развития ИТ-рынка в России. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Вступление в АРПП «Отечественный софт» способствует не только налаживанию деловых контактов, но и объединяет усилия российских вендоров в выстраивании прямого диалога с государством по вопросам развития ИТ-отрасли, участию в обсуждениях отраслевых законопроектов и других правовых документов. Обмен экспертизой и совместные усилия по развитию отрасли особенно важны в период перехода с разработки ПО на повсеместное внедрение искусственного интеллекта. AppSec Solutions – одна из компаний-пионеров в области разработки ПО для ИИ-безопасности, эксперты компании сотрудничают с Консорциумом по безопасности ИИ. Ассоциация учреждена в 2009 г. ведущими российскими разработчиками. Сегодня в АРПП входит более 300 отечественных ИТ-компаний.

«Сегодня интеллектуальная синергия – это необходимое условие для развитие российской ИТ-отрасли, потому что она уже перешла в режим многократного ускорения. Продукты, которые раньше разрабатывались несколько лет, сегодня выходят за несколько месяцев благодаря применению ИИ-технологий, и на этом фоне особенно важно сообща вырабатывать общие критерии безопасности. Для нас сотрудничество с АРПП – вклад в развитие профессионального сообщества», – сказал Антон Башарин, старший управляющий директор AppSec Solutions.

«Более 17 лет Ассоциация «Отечественный софт» выступает эффективной отраслевой площадкой, которая объединяет участников рынка для совместной работы над развитием российской ИТ-отрасли. Наша задача – делать отечественные решения узнаваемыми и востребованными, а также вести диалог с регуляторами, устраняя законодательные барьеры. Мы искренне рады вступлению в наши ряды компании AppSec Solutions и готовы к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству», – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

