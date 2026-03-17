Тюмень вошла в число самых атакуемых хакерами городов на Урале

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. По данным аналитиков, количество атак на Урале за этот период выросло в три раза. Чаще всего хакеры атаковали ИТ-ресурсы организаций в городах Екатеринбург, Курган, Тюмень и Сургут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Урал занял пятое место в списке самых атакуемых регионов России. Всего здесь было отражено более шести тысяч DDoS-атак, что почти в три раза больше, чем в 2024 г., и составляет 11% от общего числа инцидентов в регионах. Самыми атакуемыми отраслями в Тюмени стали ИТ, госсектор, промышленность и ретейл.

Самая продолжительная атака в регионе была зафиксирована в июле, она велась более трех суток без перерыва, а самая мощная – в марте, она достигала 140 Гбит/с. Именно март стал месяцем, когда на Урал было направлено беспрецедентное количество DDoS-атак – оно в четыре раза превысила среднемесячные значения по году.

Всего за прошедший год с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.