Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Тюмень вошла в число самых атакуемых хакерами городов на Урале

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. По данным аналитиков, количество атак на Урале за этот период выросло в три раза. Чаще всего хакеры атаковали ИТ-ресурсы организаций в городах Екатеринбург, Курган, Тюмень и Сургут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Урал занял пятое место в списке самых атакуемых регионов России. Всего здесь было отражено более шести тысяч DDoS-атак, что почти в три раза больше, чем в 2024 г., и составляет 11% от общего числа инцидентов в регионах. Самыми атакуемыми отраслями в Тюмени стали ИТ, госсектор, промышленность и ретейл.

Самая продолжительная атака в регионе была зафиксирована в июле, она велась более трех суток без перерыва, а самая мощная – в марте, она достигала 140 Гбит/с. Именно март стал месяцем, когда на Урал было направлено беспрецедентное количество DDoS-атак – оно в четыре раза превысила среднемесячные значения по году.

Всего за прошедший год с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
