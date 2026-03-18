Компания NGR Softlab обновила Систему управления безопасностью файлов

Российский разработчик решений для ИБ NGR Softlab представил обновленную версию системы управления безопасностью файлов. Решение выступает как единый оркестратор для процесса анализа файлов с помощью различных СЗИ и оптимизирует нагрузку на них в пиковые часы. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

В продукт добавлены опции, позволяющие точнее адаптировать политики проверки под реальные бизнес-процессы. Так, в системе появился YARA-анализатор с более чем 18 тыс. правил из коробки, который можно включить в цепочку как СЗИ или использовать его вердикт при выборе дальнейших маршрутов. Сами цепочки проверок стали более гибкими: теперь один файл можно пропустить через несколько цепочек, задавая при этом порядок прохождения.

Добавлена возможность интеграции с любыми открытыми СЗИ, работающими по REST API или ICAP – она позволяет системе бесшовно встраиваться в существующую инфраструктуру и снижает зависимость от ограниченного набора коробочных интеграций. В три раза ускорена конвертация файлов в безопасный формат, что важно для организаций, где скорость проверки напрямую влияет на стабильность бизнес-процессов.

«Система управления безопасностью файлов решает одну из главных болей средств защиты в крупных компаниях: как пропустить через сито анализа весь объем входящих данным, при этом не дублировать задачи и не потерять в производительности, – сказал Алексей Дашков, директор центра развития продуктов NGR Softlab. – Она обрабатывает и классифицирует файлы и только потом направляет их в конкретные СЗИ, а встроенные механизмы очистки вредоносных файлов и быстрой конвертации в безопасный формат позволяют существенно разгрузить имеющиеся средства защиты. Это делает систему необходимым инструментом для организаций, работающих с большим потоком входящих файлов».

