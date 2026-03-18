«Кросс технолоджис»: 40% компаний не тестируют внедренные планы восстановления после киберинцидентов

Disaster Recovery Plan (DRP) -– один из важнейших элементов системы киберустойчивости. Он предписывает, как ИТ-команда должна отреагировать на инцидент деградации работы или полной остановки системы, как ее восстанавливать, что необходимо делать в первую очередь, в какие сроки. Эти планы требуют регулярного тестирования и обновления, при этом, по оценке «Кросс технолоджис», порядка 40% российских компаний по состоянию на февраль 2026 г. не тестировали внедренные планы восстановления.

В основе DRP традиционно лежит несколько основных положений: RTO (целевое время восстановления) и RPO (допустимая потеря данных), распределение информационных систем по уровню критичности и порядку восстановления для возобновления функционирования бизнеса, инвентаризацию ИТ-систем, стратегии резервного копирования, процедуры восстановления, планы коммуникаций, альтернативные системы и так далее. Для каждой организации, указывают в «Кросс технолоджис», план восстановления свой, так как в зависимости от специфики компании могут допустить разный объем потери информации, им нужно разное время на восстановление. Причем это может касаться даже систем внутри одной организации: например, банку нужно оперативнее восстановить работу клиентских сервисов, чем систему внутреннего документооборота.

Для подтверждения реализуемости плана восстановления необходимо его регулярное тестирование. Оно включает набор процедур от проверки бэкапов и системы резервного копирования в целом до моделирования инцидента целиком. Тестирование позволяет понять, насколько принятые метрики RTO и RPO отвечают требования бизнеса, насколько команда понимает свои роли, насколько резервные системы готовы к оперативному подключению. После тестирования в документацию вносятся правки, а организация получает действенный план восстановления.

«DRP предусматривает еще ISO 27001, появившийся более 20 лет назад. На уровне российского законодательства положения об оперативном восстановлении и киберустойчивости тоже уже много лет содержатся в ряде гостов. При этом значительная доля компаний либо в принципе никогда не проводили полноценное тестирование, ограничиваясь проверками бэкапов, либо проводят их крайне редко, вместо раза в 1-2 года, могут не обновлять DRP более 3 лет. Но нужно понимать, что системы меняются, появляются новые ИТ-инструменты, компания подключает облака, меняется штат и так далее. Все это требует отражения в DRP и проверки плана в действии», – сказал Евгений Балк, руководитель департамента развития и архитектуры «Кросс технолоджис».

По оценкам интегратора, в 2025 г. компании в среднем теряли порядка 600 тыс. руб. из-за простоя. В случае, если у компании нерабочий DRP, и восстановление занимает больше времени, то потери становятся гораздо больше. При этом потери для крупных компаний из отраслей, где прерывания работы критично, может достигать нескольких миллионов рублей в минуту.

Специалисты «Кросс технолоджис» рекомендуют бизнесу регулярно актуализировать планы восстановления для поддержания возможности оперативно отреагировать на значительный инцидент, восстановиться и снизить потери.

«Сегодня мы живем в мире, где вашу компанию в любом случае атакуют, рано или поздно. Помимо отражения атаки ключевым аспектом становится обеспечение возможности оперативного восстановления, в том числе за счет принятия планов, которые должны отражать именно реальные возможности компании по возобновлению критичных бизнес-процессов», – отметил Евгений Балк.

