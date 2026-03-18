Сбербанк запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

Сбербанк расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям «Сбербанк Онлайн» на платформе Android, начиная с версии 17.3. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь, если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка — быстро и безопасно вернуть средства можно за пару нажатий.

Таким образом можно моментально возвращать отправителям ошибочно направленные средства, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дроппером.

Как вернуть перевод безопасно: зайти в историю операций приложения; найти соответствующий перевод по СБП; нажать кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение 10 дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счет, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.

Запуск сервиса возврата переводов по СБП также повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми «случайными» переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или «технические» счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги.

Новый функционал позволяет быстро и безопасно вернуть деньги отправителю, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками. Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня «Сбер» является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей. Безопасность клиентов ― наш приоритет, поэтому «Сбер» в том числе постоянно совершенствует сервисы защиты, которых на текущий момент только в приложении «Сбербанк Онлайн» более 20».

Ранее в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» запущен аналогичный сервис возврата ошибочно отправленных переводов между клиентами Сбербанка.

