MaxPatrol SIEM 27.6: улучшенные аналитические инструменты и двукратное ускорение MaxPatrol BAD

Positive Technologies представила новую версию системы мониторинга событий ИБ MaxPatrol SIEM — 27.6. Улучшения направлены на то, чтобы сделать взаимодействие с системой еще удобнее и ускорить расследование киберинцидентов. В частности, расширены возможности AI/ML-модуля MaxPatrol BAD.

Теперь сотрудники SOC могут группировать данные по нескольким параметрам, например, о событиях безопасности прямо в MaxPatrol SIEM, не прибегая к дополнительным инструментам. Группировка может осуществляется сразу по нескольким параметрам, например времени, адресу и характеру события. Иерархия параметров зависит от порядка, в котором они были указаны, и сохраняется даже при экспорте. Обновление позволяет специалистам работать в едином окне, не переключаясь между программами и вкладками.

В рамках обновления MaxPatrol SIEM российскому рынку впервые была представлена функция, позволяющая с помощью ML-технологии объединять однотипные события в кластеры. Для каждого кластера автоматически формируются регулярные выражения, что незаменимо при работе с табличными списками и событиями.

В новом релизе значительно улучшен AI/ML-модуль MaxPatrol BAD, интегрированный c MaxPatrol SIEM. Производительность решения выросла почти в два раза, что позволяет обрабатывать до 25 тыс. событий в секунду. Кроме того, MaxPatrol BAD пополнился 15 новыми моделями машинного обучения. Теперь модуль обнаруживает попытки несанкционированного доступа к базам данных, например ClickHouse и PostgreSQL, а также признаки атак AS-REP Roasting и Kerberoasting. Обе атаки просты в исполнении и могут привести к компрометации паролей доменных пользователей, при этом детектировать их с помощью статических правил и сигнатур неэффективно. Среди других улучшений — автоматическое удаление старых данных при переполнении SSD и возможность отправки данных на syslog-сервер. Кроме того, теперь подозрительная активность процессов, обнаруженная MaxPatrol BAD, регистрируется в MaxPatrol SIEM в виде исходных событий, доступных для нормализации или использования в правилах корреляции.

«Регулярные обновления экспертизы MaxPatrol SIEM — результат непрерывной работы экспертов Positive Technologies, изучающих тактики и техники злоумышленников. Сейчас новые экспертные правила поставляются в систему каждые две недели, а для трендовых уязвимостей — в течение трех дней. В этом году мы намерены ускорить наполнение продукта актуальными знаниями о киберугрозах за счет развития механизмов машинного обучения, — отметил Кирилл Кирьянов, руководитель экспертизы MaxPatrol SIEM, Positive Technologies. — Общее число ML-моделей в MaxPatrol BAD уже достигло 87, причем в MaxPatrol SIEM 27.6 они используются не только для выявления аномалий и нетипичного поведения в IT-инфраструктуре, но и для более прозрачной оценки риска».

Команда разработки MaxPatrol SIEM продолжает повышать удобство управления системой. Для этого была реализована возможность отмены запущенного PDQL-запроса до его завершения. Открытие новой вкладки больше не инициирует автозапуск такого запроса. Появилась подсветка полей, которые используются для фильтрации. Она позволяет аналитику быстро расставить акценты в работе.

Среди других изменений — возможность подключаться к MaxPatrol SIEM 27.6 по протоколу SAML 2.0 с помощью внутренней системы единого входа. Опция позволяет настроить сквозную аутентификацию для всех приложений в ИТ-инфраструктуре. В дальнейшем число поддерживаемых протоколов будет увеличиваться.

Помимо этого, чтобы не зависеть от ограничений со стороны почтовых серверов, специалисты по ИБ могут сохранять данные отчетов и экспортируемые записи в общую папку службы каталогов Samba. Уменьшить сетевую нагрузку при работе с большими потоками событий позволяет сжатие данных, передаваемых в хранилище LogSpace, при помощи алгоритма Zstandard (zstd).

Пользователи обновленного MaxPatrol SIEM могут ограничивать время выполнения подзадач сбора данных. По истечении отведенного срока система начнет собирать информацию со следующего актива. Обновление помогает выполнять аудит инфраструктуры в выбранный интервал сканирования, причем изменять расписание и запрещенные интервалы теперь можно сразу для нескольких задач сбора данных. При заведении источников в MaxPatrol SIEM пользователи теперь могут вручную указать MIME-тип для событий, которые собираются с помощью модуля Syslog.

Новые функции доступны пользователям после обновления MaxPatrol SIEM до версии 27.6. Для установки версии обратитесь в техническую поддержку Positive Technologies.