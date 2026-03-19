Solar appScreener интегрирована в экосистему платформы «Сфера»

Платформа для разработки ПО «Сфера» (вендор «Нота», входит в ИТ холдинг «Т1») и система анализа безопасности Solar appScreener (группа компаний «Солар») теперь доступны как единое решение. Объединение технологий усиливает предложение в сегменте разработки безопасного программного обеспечения (РБПО) и открывает новые возможности для отраслей, требующих высокого уровня кибербезопасности: от финтеха до госсектора.

Платформа Solar appScreener встраивается в общий контур разработки ПО на базе платформы «Сфера» и позволяет автоматически проводить проверки безопасности кода. Решение интегрировано во все ключевые компоненты платформы — git-системы для совместной работы над кодом «Сфера.Код», системы непрерывной интеграции «Сфера.CI/CD» и сервиса хранения артефактов разработки «Сфера.Дистрибутивы и лицензии». Благодаря этому компании-клиенты получают готовый «коробочный» DevSecOps-конвейер от двух вендоров, обеспечивающий безопасность всего цикла разработки ПО.

Такой комплексный подход позволит значительно повысить надежность цифровых продуктов, особенно в компаниях, работающих с критической инфраструктурой и чувствительными данными. Раннее выявление уязвимостей позволяет существенно снизить риски эксплуатации приложений и сократить затраты на устранение ошибок, которые на поздних этапах разработки могут обходиться значительно дороже.

«Сегодня обеспечение безопасности всего цикла разработки, начиная с самых ранних этапов, имеет решающее значение для российских компаний. Интеграция с Solar appScreener дополняет уже имеющийся инструментарий платформы «Сфера» и позволяет формировать полноценную доверенную среду разработки ПО во внутреннем контуре организаций. Таким образом, наше партнерство закладывает золотой стандарт безопасности создания и вывода новых цифровых продуктов на рынок», — отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга «Т1».

«Мы выводим сотрудничество с «Нота» на новый уровень. Интеграция Solar appScreener с платформой «Сфера» позволяет выстроить комплексные практики РБПО в процессы разработки и сделать анализ безопасности неотъемлемой частью жизненного цикла программного продукта, начиная с исходного кода. Для компаний это влечет за собой снижение рисков киберинцидентов и повышение надежности цифровых сервисов, что особенно востребовано для государственного, банковского и промышленного секторов, а также телеком-отрасли, ИТ и ритейла», — сказал Николай Сивак, коммерческий директор ГК «Солар».

Solar appScreener — это платформа комплексной безопасности приложений, которая объединяет несколько модулей анализа безопасности: статический анализ исходного кода (SAST), динамический анализ веб-приложений (DAST), а также анализ сторонних компонентов и цепочки поставок ПО (OSA). Решение поддерживает требования российских регуляторов, включая ГОСТ Р 56939-2016, ГОСТ Р 56939-2024 и приказ ФСТЭК №239, и входит в реестр российского ПО Минцифры России.