В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu

Новая версия клиентского приложения Bi.Zone ZTNA теперь совместима с Ubuntu 22.04–24.04. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux. По данным Bi.Zone TDR, Ubuntu используют в работе порядка 70% российских компаний. Обновленная версия Bi.Zone ZTNA поможет этим организациям выстраивать единый подход к удаленному доступу и контролю подключений по модели нулевого доверия (zero trust). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Вторым важным обновлением стало расширение возможностей многофакторной аутентификации. С теми из сторонних систем аутентификации, которые поддерживают протокол RADIUS, теперь возможна интеграция через этот протокол. Кроме того, была добавлена поддержка одноразовых кодов TOTP, которые можно подтверждать через сторонние приложения-аутентификаторы, например Yandex ID («Ключ»).

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «Новые функции Bi.Zone ZTNA предоставляют компаниям гибкие возможности по подключению многофакторной аутентификации. Теперь организации могут не ограничиваться одним вариантом поставщика и подключать второй фактор на базе уже используемых решений».

Была реализована поддержка режимов полного и частичного VPN-туннеля. Она сделала возможности администраторов более гибкими: в зависимости от конкретных задач можно принудительно направить весь трафик через VPN-соединение либо сделать исключение для определенных подсетей. Это помогает выстраивать маршрутизацию в соответствии с внутренними политиками организации и разделять потоки без потери контроля над доступом.

Кроме того, новая версия Bi.Zone ZTNA предлагает пользователям готовые для развертывания образы виртуальных машин. Они протестированы в средах VMware и KVM. Образы позволяют разворачивать ключевые компоненты инфраструктуры, что упрощает внедрение ZTNA: серверные компоненты можно поднимать быстрее и без дополнительных работ по установке отдельных компонентов.