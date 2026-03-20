Аналитики МТС: мошенники чаще всего звонят россиянам в пятницу

МТС проанализировала мошеннические звонки с начала года: мошенники выбирают время для звонков с учетом распорядка дня каждой возрастной группы. По данным экспертов «МТС Защитника», злоумышленники предпочитают совершать звонки россиянам в конце рабочей недели, в пятницу: на этот день приходится 21% от всех мошеннических звонков. Пик звонков приходится на время до 12:00.

В пятницу люди обычно становятся менее внимательными в ожидании выходных и их становится легче обмануть. Такая тенденция наблюдается во всех крупных городах, исключение – Краснодар и Санкт-Петербург: в них нежелательные вызовы чаще всего поступают в среду.

Детям и студентам в возрасте до 25 лет такие звонки в основном поступают с 15:00 до 16:00: в это время они менее внимательные и чаще доступны для звонка. Мошенники представляются сотрудниками образовательных учреждений или правоохранительных органов, а также применяют схемы обмана, связанные с конкурсами и призами.

Взрослых людей мошенники пытаются заинтересовать дополнительным заработком и выгодой. Люди в возрасте 35-44 лет и 45-64 лет часто увлекаются инвестициями, пассивным доходом и скидками на покупки в интернете, поэтому мошенники учитывают и активно используют это. Такие предложения от злоумышленников чаще всего поступают с 10:00 до 12:00, когда взрослые россияне сконцентрированы на работе и могут необдуманно ответить на нежелательный звонок.

Пенсионеры получают звонки от мошенников утром до 12:00. В это время люди старше 65 лет чаще всего находятся дома одни. Пожилым россиянам мошенники звонят от лица госорганов и социальных служб.

«В 2026 г. мошенники перешли от массовых обзвонов к точечным персонализированным звонкам, которые учитывают время и возраст абонента. Наша задача — предугадывать такие виды атак и использовать технологические решения для эффективной защиты пользователей. ИИ-модели «МТС Защитник» анализируют поведение злоумышленников в реальном времени, чтобы обезопасить абонента еще до того, как он возьмет трубку. В 2025 г. сервис заблокировал 3,17 млрд нежелательных звонков и защитил миллионы россиян от недоброжелателей», — сказал директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

