Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новую волну мошенничества в сфере развлечений. Под видом пиратских онлайн-кинотеатров злоумышленники создают сайты, которые обещают зрителям бесплатный доступ к лицензионным фильмам и сериалам. Об этом CNews сообщили представители F6.

При запуске плеера пользователю предлагают пройти «регистрацию» и оплатить «подписку» в 10-12 руб., а после ее оформления со счета начинают без предупреждения списывать более крупные суммы. С начала 2025 г. специалисты F6 обнаружили более 1200 доменов сайтов, которые выдают себя за онлайн-кинотеатры.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 предупреждают о новой волне известной мошеннической схемы в сфере развлечений. Она нацелена на пользователей, которые интересуются просмотром фильмов и сериалов.

Злоумышленники создают сайты, которые маскируются под пиратские ресурсы, но формально выглядят, как добропорядочный сервис: у них есть пользовательское соглашение, в котором указаны условия подписки. Такие сайты обещают пользователям бесплатный доступ к контенту, который защищен авторскими правами. Ссылки на такие сайты распространяются в поисковой выдаче – например, по запросу «<название фильма> смотреть онлайн» – либо на видеохостингах, в описаниях к роликам или комментариях под ними.

Прежде чем завести пользователя в ловушку, мошенники проводят его через один или несколько промежуточных сайтов. Через несколько секунд после запуска плеера с выбранным произведением на экране высвечивается надпись: «Для продолжения просмотра требуется регистрация».

После того, как пользователь вводит номер телефона, происходит переадресация на страницу оплаты, на которой для оформления подписки предлагают заплатить 10-12 руб. Никаких дополнительных пояснений перед оплатой не приводится.

Обман заключается в том, что 10 руб. – это плата за «пробный период» доступа к мошенническому ресурсу сроком на 24 часа. Затем за «автопродление» доступа к поддельному пиратскому ресурсу с его банковского счета начнут списывать по 360 руб. за каждые семь дней. Таким образом, стоимость месячной «подписки» на фиктивный пиратский ресурс обойдется пользователю примерно в 1,5 тыс. руб. – в несколько раз дороже, чем подписка на легальный онлайн-кинотеатр.

«При оформлении подписки на мошеннический ресурс у пользователя возникают такие риски, как потеря денег и компрометация данных банковской карты. Кроме того, зная номер телефона пользователя и данные его банковской карты, злоумышленники могут использовать эту информацию для других киберпреступных атак», – сказала Эвелина Переходюк, старший аналитик первой линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

«Пользователь предполагает, что оформил подписку для просмотра конкретного фильма, однако на самом деле он оформляет подписку на «серый» видеохостинг, на котором этот фильм не представлен. Более того, спустя время стоимость этой подписки значительно увеличивается. Формально пользователя предупреждают об этом заранее – условия подписки указаны в пользовательском соглашении, – но по факту схема обмана выстроена на злоупотреблении доверием», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Схема с маскировкой под пиратские видеоресурсы и мошеннической «подпиской» активно адаптируется под новинки кино и премьеры сериалов, отмечают в F6.

Аналитики департамента Digital Risk Protection компании F6 зафиксировали с начала 2025 г. более 1200 доменов, выдающих себя за онлайн-кинотеатры, чье доменное имя созвучно с названием фильма или сериала. Пик регистрации таких доменов пришелся на 2026 г., который только начался. За весь 2025 г. было создано 35,4% поддельных сайтов от общего количества обнаруженных, за январь-март 2026 г. – 74,6%.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с подпиской на онлайн-кинотеатры

Не оплачивайте подписки на сомнительных сайтах, которые посещаете впервые. Если на сайте есть пользовательское соглашение, внимательно прочитайте его перед использованием сервиса. Если соглашения нет, это должно вас насторожить.

Для подписок на онлайн-сервисы используйте отдельную банковскую карту с лимитом на списание и минимальным балансом, достаточным только для оплаты конкретной подписки.

Смотрите фильмы и сериалы в легальных онлайн-кинотеатрах.