Система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery совместима с «Ред Виртуализацией»

Компании Positive Technologies и «Ред Софт» объявили о завершении тестирования совместимости системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) с системой виртуализации серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация».

Совместимость PT NAD с «Ред Виртуализацией» позволяет клиентам строить защищенную виртуальную ИТ-инфраструктуру, полностью состоящую из отечественных решений. Совместное решение сохранит видимость сетевого трафика и повысит способность выявлять атаки внутри сети, включая скрытые перемещения злоумышленников между системами.

PT Network Attack DiscoveryNTA/NDR система для выявления аномальной сетевой активности. Точно выявляет действия злоумышленников в сети, упрощает расследование инцидентов и помогает в проактивном поиске угроз. Продукт позволяет проводить ретроспективный анализ инцидентов.

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой.

Совместное решение дает возможность использовать «Ред Виртуализацию» для размещения PT Network Attack Discovery и выявлять угрозы, которые сложно обнаружить традиционными средствами защиты, оперативно на них реагировать, сохраняя производительность серверов.

«Обеспечение совместимости PT Network Attack Discovery с «Ред Виртуализацией» — это важный шаг к построению технологически независимых и надежно защищенных ИТ-ландшафтов российских компаний, — сказал Владимир Клепче, главный архитектор по сетевой безопасности, Positive Technologies. — Для специалистов по информационной безопасности крайне важна видимость сети, которая позволяет обнаружить деятельность злоумышленников за считанные минуты, и вовремя остановить ее».

«Благодаря совместимости «Ред Виртуализации» и PT Network Attack Discovery администраторы получают мощный инструмент для глубокого анализа сетевого трафика, что является критически важным для работы виртуальных ИТ-инфраструктур и предотвращения сложных кибератак», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

