Часы безопасности: F6 представила подписку на сервисы F6 Sphere

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, объявляет о запуске подписки на сервисы информационной безопасности F6 Sphere. В нее входят реагирование на инциденты и цифровая криминалистика, анализ защищенности и пентесты, ИБ-консалтинг, расследование киберпреступлений, обучение специалистов и команд. Об этом CNews сообщили представители F6.

Формат подписки позволяет заранее пройти процедуры согласования и приступить к работе максимально оперативно, что особенно актуально в случае ИБ-инцидента.

F6 Sphere позволяет российским организациям получить быстрый доступ к необходимой экспертизе специалистов по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике, аудиту и консалтингу, расследованию киберпреступлений и обучению.

В условиях непрекращающихся кибератак на российские организации и роста числа атакующих группировок бизнесу необходимо как можно оперативнее начать реагирование на инцидент информационной безопасности, чтобы остановить злоумышленников и не дать им нанести максимальный ущерб.

Классическая процедура закупки ИБ-услуг, как правило, занимает недели или месяцы, в то время как оформленная подписка на сервисы позволит специалистам начать работу уже через несколько дней. Так, скорость реагирования на инциденты сокращается вдвое по сравнению с классической моделью.

Кроме того, 80% компаний ежегодно нуждаются сразу в нескольких типах услуг — от аудита, реагирования на инциденты до обучения. Организация-подписчик получает определенное количество часов и может их распределять между различными сервисами, а в случае необходимости менять состав и очередность услуг.

Потребность в услугах информационной безопасности, особенно в реагировании на инциденты, зачастую требует оперативной реакции. Юридические и организационные процессы замедляют возможность быстро приступить к оказанию помощи. А раздельные бюджеты, согласованные в начале года, не дают гибко менять ориентиры и приоритезировать задачи.

Если у компании есть F6 Sphere, то юридические и организационные моменты уже улажены, специалисты могут в максимально короткие сроки приступить к работе.

«Мы давно работаем в сфере ИБ и видим, сколько организационных сложностей возникает при реализации разовых проектов. Поэтому мы создали подписку Sphere — формат с быстрым доступом к нашей экспертизе, приоритетной поддержкой и фокусом на актуальных задачах защиты цифровых активов», — сказал Александр Соколов, директор сервисного блока компании F6.