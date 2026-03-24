Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«ДиалогНаука» провела аттестацию информационных систем персональных данных ГК Fresenius medical care Russia

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, провела работы по внедрению системы защиты информации и аттестации информационной системы персональных данных (ИСПДн) по требованиям безопасности информации в группе компаний Fresenius medical care Russia.

Группа компаний Fresenius medical care Russia – международная немецкая корпорация, основанная в 1912 г., занимающаяся производством медицинских изделий и предоставлением услуг в области здравоохранения.

Группа компаний Fresenius medical care Russia управляет более чем 100 диализными центрами в 37 регионах РФ, где получают лечение почти 10 тыс. пациентов, поэтому деятельность группы связана с использованием значительного количества ПДн пациентов и сотрудников, а вопрос защиты ПДн является одним из наиболее актуальных.

В этой связи перед заказчиком стояла задача повышения уровня информационной безопасности организации, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации, защиты информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз, а также предотвращение неправомерного доступа к ним.

Целью последующего проведения аттестации ИСПДн для заказчика было подключение Группы к государственным медицинским системам для обмена данными.

«ДиалогНаукой» были проведены комплексы организационных и технических мероприятий в более чем 20 диализных центрах.

В течение 2025 г. специалисты «ДиалогНауки» выезжали и лично присутствовали на объектах заказчика для проведения работ по проектам. Каждый проект состоял из двух этапов.

На первом этапе проводились пусконаладочные работы средств защиты информации. Это комплекс мероприятий по подготовке технических средств информационной безопасности к эксплуатации, включающий проверку работоспособности оборудования, настройку необходимого программного обеспечения, тестирование системы на предмет соответствия требованиям безопасности и документации, устранение выявленных дефектов.

Второй этап заключался в проведении аттестаций ИСПДн по требованиям безопасности. Были разработаны программы и методики аттестационных испытаний для оценки готовности объектов информатизации к обработке защищаемых сведений и выявления соответствия установленным требованиям безопасности.

После успешного прохождения аттестационных испытаний были выданы «Аттестаты соответствия ИСПДн по требованиям безопасности информации».

«Усиление информационной безопасности и прохождение аттестации демонстрирует наш высокий уровень ответственности перед пациентами и партнерами группы компаний Fresenius medical care Russia. Аттестация ИСПДн была также проведена с целью подключения диализных центров к государственным медицинским системам для обеспечения обмена данными. Мы благодарим команду профессионалов, обеспечившую комплексные внедрения СЗИ и успешное прохождение процедуры аттестации», – отметил Иван Никифоров, менеджер по информационной безопасности группы компаний Fresenius medical care Russia.

«Наш многолетний опыт оказания полного цикла услуг в области защиты персональных данных, начиная с обследования и заканчивая проведением аттестации, позволяет нам эффективно и оперативно реализовывать такие проекты. Выражаем благодарность Заказчику за доверие и выбор нашей компании в качестве исполнителя данных работ и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», – сказал Илья Романов, руководитель отдела консалтинга «ДиалогНауки».

Короткая ссылка


CNewsMarket

Техника

Наука

