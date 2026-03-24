Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Кросс технолоджис»: максимальное время реакции на потенциальный ИБ-инцидент для SOC в 2026 году составляет 15 минут

Предельное время реакции на потенциальный инцидент информационной безопасности для команды SOC в 2026 г. не должен превышать 15 минут, оптимальное время реакции – до 5 минут. Эксперты центра кибербезопасности компании «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») отмечают, что скорость кибератак постоянно растет, поэтому реагирование также должно происходить быстрее.

Специалисты отмечают, что внедрение средств автоматизации в работы центром мониторинга кибербезопасности, например, IRP/SOAR, инструментов на базе ИИ, позволило за последние 8-10 лет сократить время реакции на инцидент с нескольких часов до минут.

Эксперты центра кибербезопасности «ЕСА Про» также указывают, что, несмотря на разную критичность инцидентов, время на реакцию остается единым - не более 15 минут. Далее, в зависимости от степени критичности, для инцидентов устанавливают разное время на первичное уведомление и предоставления компенсационных мер, например, изоляция пораженного сервера: до 30 минут для критических инцидентов, до 1 часа для инцидентов с высокой критичностью, не более 2 часов для средней и 4 часов для низкой.

Среди факторов, наиболее сильно затрудняющих работу SOC, аналитики выделяют alert fatigue – то есть перегрузку специалистов алертами, которые собирают системы типа SIEM или EDR. При низком уровне зрелости центра мониторинга количество ложных срабатываний может составлять до 50%. Из этого складывается ситуация, когда аналитики вынуждены тратить время на ложные срабатывания и с высокой вероятностью могут пропустить реальный инцидент.

«В современном мире главным показателем успешности системы информационной безопасности становится возможность не прерывать или оперативно восстановить работы бизнес-процессов при кибератаке. Чем выше скорость реакции, тем меньше ущерба злоумышленник может успеть нанести, и тем меньше времени и усилий затратит организация на восстановление по результатам атаки», – сказал Сергей Козлов, руководитель центра кибербезопасности «ЕСА Про».

