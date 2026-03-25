Академия InfoWatch запускает курс по центру расследований

Академия InfoWatch запустила новый образовательный курс — «Внедрение и техническая поддержка Центра расследований InfoWatch». Обучение проводится для системных администраторов, инженеров, специалистов в области сетевых технологий, защиты информации и для специалистов по эксплуатации средств защиты ИБ. Курс будет полезен компаниям-партнерам ГК InfoWatch, внедряющим решения по защите данных.

Слушатели курса освоят работу с аналитикой, статистикой нарушений и активности, графами связей и отчетностью. Обучение охватывает проведение расследований инцидентов внутренней информационной безопасности, настройку контроля рисков, политик безопасности и правил использования устройств, а также администрирование системы, управление правами доступа и аудит изменений.

В ходе обучения слушатели получат практические навыки установки и настройки продуктов InfoWatch, входящих в центр расследований: Data Discovery, Vision, Activity Monitor, Prediction, Data Access Tracker и Device Control. Учащиеся научатся интегрировать продукты Центра расследований с корпоративной инфраструктурой, а также с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor и InfoWatch Device Monitor для ОС Windows. Программа включает обучение развертыванию продуктов в кластере Kubernetes и настройке контроллера домена и учетной записи AD для работы InfoWatch Data Access Tracker.

Курс состоит из 40 академических часов и проводится в дистанционном формате с доступом к системе дистанционного обучения на 60 дней. Слушатели получают доступ к онлайн-полигону Академии InfoWatch для выполнения сертификационного задания. Итоговая аттестация проводится в формате зачета. После успешного завершения обучения слушатели получают сертификат InfoWatch и квалификацию «Специалист внедрения и технической поддержки Центра расследований InfoWatch».

Для прохождения курса обязательно наличие сертификата «Специалист внедрения и технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor 7» или «Эксперт внедрения и технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor 7».

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

