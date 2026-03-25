Кибербезопасность приносит экономике России до 5,3 трлн рублей

Фонд развития кибербезопасности «Сайберус» и Институт экономики роста им. П.А.Столыпина оценили совокупный вклад российской индустрии кибербезопасности в экономику страны в диапазоне 3,6-5,3 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

В оценку вошли: прямой вклад отрасли (добавленная стоимость); синергетические эффекты благодаря созданию условий для цифровизации и ускоренного развития других отраслей.

Объем самого рынка информационной безопасности в России оценивается в 374 млрд руб. в 2025 г. Таким образом, относительно небольшой рынок дает 12-кратный эффект для экономики. Оценка представлена в совместном исследовании Фонда и Института – «Кибербезопасность России: сила технологического развития» – первом комплексном анализе становления отечественной индустрии кибербезопасности как самостоятельного стратегического сектора и ее роли в экономике страны за период с 2010 по 2025 г.

Ключевые выводы

За 15 лет российская индустрия кибербезопасности выросла в 23 раза – с 16,5 до 374 млрд руб. При этом ее совокупный вклад в экономику страны оценивается в 3,6-5,3 трлн руб.

Экономический мультипликатор индустрии достигает x12: каждый рубль, вложенный в кибербезопасность, способен генерировать до двенадцати рублей эффекта для экономики страны.

Для крупного бизнеса – 1 руб., затраченный на киберебезопасность, позволяет предотвратить до 3,5 руб. прямого ущерба. В 2024 г. оценка общего объема предотвращенного ущерба для российских организаций составила 0,4-1,1 трлн руб.

Импортозамещение принесло отечественным вендорам дополнительные 106 млрд руб. только в 2025 г.; к 2030 г. этот эффект может превысить 200 млрд руб..

Эти результаты показывают, что кибербезопасность давно вышла за рамки узкопрофессиональной функции и стала одной из опор экономики. Она обеспечивает устойчивость цифровой среды, формирует доверие к технологиям и создает условия для развития сервисов, инфраструктуры и новых цифровых отраслей.

Уникальный путь к киберсуверенитету

Исследование выделяет три этапа становления суверенной российской индустрии кибербезопасности. Первый этап (2010-2016) – сосуществование отечественных и зарубежных решений с риском зависимости от внешних технологий. Второй (2017-2021) – ускоренное развитие собственных продуктов и компетенций. Третий (2022-2025) – переход к киберсуверенитету, при котором в стране окончательно сформировался собственный стек ключевых решений и развиваются инновационные подходы к защите.

Поворотным моментом стал 2022 г. Массовый уход иностранных вендоров совпал с резким ростом числа атак и стал для индустрии проверкой на зрелость. Российская кибербезопасность этот экзамен выдержала: накопленные технологии, команды, практики и своевременный фокус на создании отечественных решений позволили сохранить устойчивость цифровой среды и поддержать работу экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления. Сегодня эта устойчивость обеспечивается следующими факторами — собственные технологии (индустрия создала 100% стек отечественных решений в ключевых категориях средств защиты информации, которые закрывают текущие потребности экономики); собственные методики (в России сформировался уникальный подход к оценке киберзащищенности, основанный на концепции кибериспытаний – непрерывном тестировании организаций силами белых хакеров); одно из сильнейших в мире ИБ-сообществ (за последние пять лет аудитория отраслевых мероприятий выросла в 5 раз до 200 тыс. человек, объединяя не только экспертов, но и представителей государства и других отраслей. Число исследователей на багбаунти платформах выросло в 10 раз с 2022 г.); кибербезопасность в фокусе (вопросы кибербезопасности вошли в повестку акционеров компаний, а также представителей государства – от губернаторов до федеральных министров); последовательная госполитика (государство выступает важным драйвером индустрии – от закона о персональных данных 2006 г. и нацпроекта «Цифровая экономика» до мер поддержки ИТ-отрасли и указов Президента, закрепивших приоритет информационной безопасности.

«Сегодня Россия входит в узкий круг стран, обладающих собственной индустрией кибербезопасности. Речь идет не только о технологической независимости, но и о накопленном опыте построения защиты в условиях масштабных угроз и внешнего давления. Именно поэтому российский путь представляет ценность не только для самой страны, но и как редкий пример для других государств. И это, безусловно, повод для гордости», – Сергей Войнов, управляющий директор, фонд «Сайберус».

«Кибербезопасность часто остается недооцененной – не только как стратегический контур суверенитета, но и как мощный экономический и инвестиционный актив. Хотя именно она формирует доверие к технологиям, обеспечивает устойчивость инфраструктуры и открывает значительный, во многом еще скрытый потенциал развития цифровой экономики. Фактически отрасль стала полноценным драйвером экономического роста. На наш взгляд, это именно тот российский сектор, который по праву можно назвать по-настоящему конкурентным в экономике XXI века – экономике будущего», – Антон Свириденко, исполнительный директор, Институт экономики роста им. П.А. Столыпина

«Российская отрасль кибербезопасности сегодня доказывает свою зрелость, устойчивость и способность создавать значимую добавленную стоимость. Суверенные технологии кибербезопасности – неотъемлемая часть технологического лидерства страны. Оно возникает там, где знания, инженерная культура, нестандартное мышление и энергия созидания складываются в целостную модель. Для ВЭБ.РФ это одно из приоритетных системно значимых технологических направлений, которое мы поддерживаем», – Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ

«Sk Capital рассматривает отрасль кибербезопасности как одно из целевых направлений для инвестиций. В последние годы здесь происходит настоящая трансформация, а значит возникает множество возможностей. Рассчитываем, что при нашей поддержке будут сформированы новые технологические лидеры, способные обеспечить импульс опережающего развития не только внутреннему рынку, но и наращивать международное присутствие, став частью комплексного экспортного предложения. Со своей стороны мы готовы предоставлять им не только капитал, но и необходимую экспертизу и другие доступные нам ресурсы», – Владимир Сакович, генеральный директор Sk Capital