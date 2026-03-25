Отечественная нейросеть выявит несогласованные граффити и нелегальную рекламу

Компания NtechLab разработала видеоаналитику на базе искусственного интеллекта, которая способна выявлять несогласованные граффити. Нейросеть также поможет бороться с нелегальной рекламой, в том числе с размещением листовок в общественных местах. Сейчас ИИ тестируется в нескольких российских регионах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Система анализирует видеопоток с камер на борту общественного транспорта и со стационарных городских камер, выявляет нарушения, и сообщает о них соответствующим службам. При этом комплекс настраивается таким образом, что легальный стрит-арт и муралы не будут попадать в поле «зрения» нейросети.

«Решения NtechLab для городской среды широко используются в ряде регионов, в том числе помогают оптимизировать работу городского транспорта, снижать очереди на остановках, а также улучшать экологическую обстановку. Одна из проблем городов – мелкий вандализм, в том числе – несогласованные граффити на ограждениях вдоль дорог, на зданиях, гаражах. Наше решение поможет оперативно обнаруживать и ликвидировать такие нарушения. Таким образом, внешний вид городов улучшится», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сейчас ИИ работает в нескольких регионах в пилотном режиме. В течение 2026 г. планируется внедрение технологии в ряде городов.

Технологии NtechLab для улучшения городской среды эффективно работают в российских регионах. Так, например, видеоаналитика применяется на площадках сбора твердых коммунальных отходов в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях. Нейросеть помогает коммунальным службам соблюдать график очистки площадок, а также предупреждает об автомобилях, которые мешают проезду мусоровозов.

