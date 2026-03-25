Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO

Подтверждена совместимость системы защиты баз данных «Гарда DBF» и брокера сетевых пакетов DS Integrity EVO компании «Цифровые решения». Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда».

Интеграция упрощает внедрение решений в организациях с высоконагруженными системами, обеспечивает стабильный контроль трафика баз данных при высоком объеме запросов, а также отказоустойчивость системы в целом.

Интеграция обеспечивает защиту баз данных и СУБД в условиях высокой нагрузки и распределенной инфраструктуры. При этом система защиты легко встраивается в существующую инфраструктуру без модернизации серверного оборудования и изменения сетевой архитектуры.

В рамках интеграции DS Integrity EVO централизованно обрабатывает копии трафика, передаваемые на анализ в «Гарда DBF». Брокер агрегирует их с ключевых сегментов сети, выделяет запросы к СУБД, устраняет дубли пакетов и распределяет очищенный поток на анализаторы «Гарда DBF».

Предварительная оптимизация трафика повышает его релевантность, обеспечивая полноту и глубину анализа. Такой подход гарантирует целостную проверку операций с данными на соответствие политикам безопасности и корпоративным требованиям, позволяет линейно масштабировать инфраструктуру и снижать нагрузку на анализаторы «Гарда DBF» без потери качества. В результате формируется отказоустойчивая и легко масштабируемая архитектура защиты, которая упрощает эксплуатацию системы в распределенной инфраструктуре.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
«Внедрение DS Integrity EVO дает возможность гибко управлять трафиком и масштабировать системы защиты по мере роста нагрузки, позволяя заказчикам развивать средства безопасности поэтапно, без существенных изменений действующей инфраструктуры. Это обеспечивает предсказуемость ИТ и ИБ-бюджета, а также упрощает сопровождение решения», — сказала Алина Павлова, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Цифровые решения».

«Интеграция «Гарда DBF» с брокерами DS Integrity EVO — важный шаг на пути совместимости российских решений, который позволяет нам обеспечить стабильный и глубокий анализ трафика СУБД даже в условиях высокой нагрузки. Оптимизация и централизованное управление трафиком могут повысить эффективность анализа и точность выявления инцидентов информационной безопасности», — отметил Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления защиты баз данных компании «Гарда».

Другие материалы рубрики

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Юрий Терехин, Phishman: Сотрудники опасаются обращаться к безопасникам, воспринимая их как надзирателей

Нападавшие на офис Wildberries приговорены к реальным срокам заключения

