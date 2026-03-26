Корпоративный центр сертификации SafeTech CA обеспечивает PKI-инфраструктуру для решения «Рутокен Логон для Linux»

Компании SafeTech Lab и «Актив» обеспечили интеграцию корпоративного центра сертификации SafeTech CA (Certificate Authority) и программного продукта «Рутокен Логон для Linux». Совместная работа сервиса SafeTech CA и решения «Рутокен Логон для Linux» создает комплексный инструмент для настройки многофакторной аутентификации пользователей и управления PKI-инфраструктурой.

SafeTech CA — российский корпоративный центр сертификации, который полноценно заменяет Microsoft CA в Windows-инфраструктурах, а также эффективно управляет жизненным циклом технологических сертификатов для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта. Сервис легко масштабируется и интегрируется с различными системами управления аутентификацией, что делает его незаменимым инструментом для защиты инфраструктуры организаций.

Программный комплекс «Рутокен Логон для Linux» от компании «Актив» — решение для быстрой и удобной настройки безопасной двухфакторной аутентификации в локальные и доменные учетные записи на рабочих местах под управлением отечественных операционных систем на базе GNU/Linux с использованием аппаратных аутентификаторов.

Интеграция решений позволяет выпускать и записывать цифровые сертификаты на устройства «Рутокен» сразу в интерфейсе SafeTech CA. Это снижает трудозатраты администраторов и ускоряет процессы внедрения двухфакторной аутентификации за счет сокращения числа ручных операций.

Дополнительно SafeTech CA может формировать конфигурацию «Рутокен Логон» для Linux, используя данные из корпоративного каталога (LDAP/AD). Система создает файл и записывает его на носитель вместе с сертификатом. Таким образом, полностью готовый к работе USB-токен выпускается прямо в графическом интерфейсе SafeTech CA.

Интеграция продуктов компаний SafeTech Lab и «Актив» предоставляет бизнесу готовое решение для управления доступом и усиления защиты пользователей в Linux-среде.

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами компании «Актив», сказал: «С коллегами из SafeTech Lab мы уже реализовали целый ряд проектов, ориентированных на создание удобных решений для рынка ИБ. Данная интеграция SafeTech CA и «Рутокен Логон» для Linux позволяет получить единое, безопасное пространство для управления доступом пользователей и управления PKI-инфраструктурой, существенно повышая устойчивость организаций к киберугрозам».

«Комплексное решение на базе SafeTech CA и «Рутокен Логон для Linux» — ответ на запрос корпоративных заказчиков, которые хотят управлять цифровыми сертификатами и доступом пользователей в едином контуре, сокращая трудозатраты и повышая уровень безопасности. Это не просто удобный инструмент, он позволяет значительно снизить риск ошибок и ускорить внедрение двухфакторной аутентификации в масштабах всей организации», — сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.