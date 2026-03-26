Липецкая область усилила кибербезопасность госаппарата с помощью Secure-T Awareness Platform

Правительство Липецкой области внедрило в свою инфраструктуру платформу для повышения уровня киберграмотности персонала от компании Secure-T (входит в ГК «Солар»). С помощью Awareness Platform госслужащие значительно увеличат багаж знаний в области информационной безопасности, научатся безошибочно выявлять фишинг и противостоять актуальным киберугрозам. За интеграцию решения отвечала компания «Региональные Системы Комплексной Безопасности» — интегратор решений в области защиты информации. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

По данным «Солара», 65% целевых кибератак начинаются с фишинговых писем с вирусами. При этом порой они кажутся максимально реалистичными, и даже опытный интернет-пользователь может не заметить, как скачает вредоносный файл из поддельного письма от имени руководства, ИБ-специалистов компании или сотрудника налоговой. И в этом случае даже разовая ошибка может привести к взлому и даже уничтожению инфраструктуры, утечке чувствительных данных и непоправимым репутационным потерям для атакованной структуры.

Правительство Липецкой области, выполняя требования Приказа 117 ФСТЭК России о проведении мероприятий по обучению своих сотрудников правилам ИБ, приняло решение об интеграции системы повышения осведомленности пользователей в сфере кибербезопасности. В рамках конкурсной процедуры было выбрано решение Secure-T Awareness Platform, которое уже пять лет помогает различным компаниям и организациям обучать персонал основам кибергигиены.

Проект обучения охватит всех сотрудников госаппарата правительства Липецкой области. Лицензия на платформу приобретена сроком на один год. Внедренное решение позволит автоматизировать процесс обучения сотрудников навыкам киберграмотности, а также фиксировать статистику по определению фишинга и выявлять наиболее уязвимые к атакам группы пользователей. В рамках работы с платформой сотрудники будут проходить два ключевых типа активностей: обучающие курсы по информационной безопасности и реалистичные симуляции фишинговых атак. Как итог, это поможет региональным госслужащим научиться распознавать фишинговые письма, правильно на них реагировать, а также выявлять вредоносные сайты, создавать надежные пароли и своевременно информировать ИТ-/ИБ-службы о возможных кибератаках.

«Обучение сотрудников — это не только выполнение требований законодательства, но и инвестиция в кибербезопасность региона. Мы стремимся соответствовать современным стандартам кибербезопасности, и внедрение платформы — один из важных шагов в достижении этой цели. Мы уверены, что использование решения от Secure-T позволит нашим сотрудникам еще эффективнее противостоять киберугрозам и защитить конфиденциальные данные», — сказал министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко.

«Сегодня киберграмотность — это не просто набор правил, а навык, который необходимо постоянно развивать. По опыту, уже одного года обучения достаточно, чтобы повысить долю случаев успешного выявления основных киберугроз в организации до 80%. Мы гордимся тем, что наша платформа Secure-T Awareness Platform стала частью стратегии кибербезопасности Правительства Липецкой области. Это важный шаг в повышении уровня знаний ИБ-правил госслужащих и укреплении их устойчивости к современным киберугрозам», — отметил Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T ГК «Солар».

«Как ведущий интегратор инновационных решений в области ИБ мы рады стать частью проекта по внедрению Secure-T Awareness Platform в правительстве Липецкой области. Уверены, что этот проект станет важным шагом в дополнительном укреплении защиты данных и инфраструктуры региона», — отметил генеральный директор компании «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Руслан Дорошенко.

Компания Secure-T была создана в 2019 г. За первые три года на платформе прошли обучение более 300 тыс. пользователей. Решением пользуются более 200 организаций. В марте 2024 г. компания вошла в состав ГК «Солар».