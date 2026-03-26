Мировой уровень безопасности: Security Vision подарила ученикам международной школы KIBERone незабываемый праздник цифровой грамотности в КидБурге

Компания Security Vision, ведущий разработчик в области кибербезопасности, организовала грандиозное образовательное событие для юных дарований из международной школы цифровой грамотности KIBERone. 21 и 22 марта легендарные площадки детского города профессий КидБург в Санкт-Петербурге превратились в настоящий хаб цифровой защиты, где будущее ИТ встретилось с настоящим.

Для учеников престижной международной школы Security Vision устроила праздник осознанного цифрового поведения: не просто обучение правилам, а формирование безупречной культуры кибергигиены и возможность зажечь сердца любовью к ИТ-профессиям. В Центрах кибербезопасности Security Vision в Кидбурге ребят ждала интерактивная программа «Большая игра: Эра безопасности» – захватывающий сценарий, имитирующий реальный инцидент, где участники освоили базовые подходы к защите данных и научились противостоять цифровым угрозам.

Дети и родители остались в полном восторге: юные участники с горящими глазами примеряли роль настоящих ИБ-специалистов, а взрослые отметили, что такие практические форматы намного эффективнее обычных уроков.

Мероприятие – часть системной работы Security Vision по развитию цифровой культуры и популяризации ИБ-профессий среди детей и подростков.

