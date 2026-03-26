Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ КИБ» расширил возможности «открытого контроля» для ПК на Linux

Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» нарастила функционал уведомления корпоративных пользователей о правилах безопасности. Теперь они доступны для сотрудников, которые работают на ПК под управлением ОС Linux. Если система блокирует опасное действие: копирование на флешку, отправку сообщения, распечатку документа и т.п. – сотрудник видит всплывающее сообщение с пояснением причины. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Обновление продолжает развитие функций «открытого контроля» в продуктах «СерчИнформ». Это подход, при котором система ИБ информирует пользователя о действующих запретах, предупреждает о рисках тех или иных операций и обучает его правилам корпоративной безопасности.

«Уведомления о нарушениях – первый шаг к вовлечению сотрудников в процессы информационной безопасности, – сказал Алексей Дрозд, начальник отдела безопасности «СерчИнформ». – Когда человек видит предупреждение о блокировке, он осознает, что его действия могут навредить компании. Это дисциплинирует: снижает вероятность случайных нарушений, с одной стороны, и «отрезвляет» потенциальных злоумышленников, с другой, – они понимают, что попытки обойти правила не пройдут незамеченными. Прозрачность защиты помогает формировать культуру безопасного поведения среди пользователей».

Обновление дополняет уже имеющийся функционал «открытого контроля» продуктов «СерчИнформ» в Linux-среде. Так, КИБ может выводить на экраны сотрудников водяные знаки – они видны постоянно или только при открытии критичных приложений, напоминая о безопасности и делая невозможными попытки «анонимно» слить скриншоты или фото экрана. В DCAP-системе «СерчИнформ FileAuditor» поддерживается графическая разметка документов, которая отражает уровень их конфиденциальности. Инструмент также позволяет пользователям самостоятельно маркировать файлы, указывая класс защиты данных («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования», «Общедоступно» и др.) или группу доступа (например, «Только для юридического отдела»).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Атакована ИТ-инфраструктура главного польского ядерного предприятия

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Нападавшие на офис Wildberries приговорены к реальным срокам заключения

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще