ГК «Солар»: каждая российская компания отразила почти 1 тыс. DDoS-атак в 2025 году

По итогам 2025 г. общее число DDoS-атак на российские предприятия выросло на 11% и достигло 665,3 тыс., такие данные приводит ГК «Солар» (входит в группу компаний «Ростелеком»). В среднем на одну организацию в России была организована 931 атака за год.

В прошлом году хакеры сфокусировались на целевых ударах, комбинируя DDoS с атаками на веб-приложения крупных российских компаний из критически значимых отраслей. Аналитика основана на данных более 700 клиентов сервиса Anti-DDoS за год, включая атаки на магистральные сети и клиентское оборудование.

Наибольшее количество DDoS по-прежнему приходится на Москву — почти 340 тыс. В остальных регионах страны состоялось 261,1 тыс. атак. В Приволжском федеральном округе зафиксировано 53,1 тыс. атак — здесь много промышленных предприятий, включая оборонную отрасль. По Уральскому и Сибирскому федеральным округам цифры чуть меньше — 51,7 тыс. и 51,6 тыс. атак соответственно. Далее следует Северо-Запад — 49,1 тыс., где главными целями киберпреступников становились ТЭК и предприятия оборонного комплекса. Южный федеральный округ показал снижение — 31,2 тыс. атак, при этом именно здесь чаще всего фиксировались самые мощные удары по телеком-отрасли. На организации Дальнего Востока пришлось 24,4 тыс. атак.

Чаще всего атаки происходили в периоды важных событий. Пики пришлись на март — 92,3 тыс., май — 79,8 тыс. и сентябрь — 80,5 тыс. В эти месяцы проходили международные переговоры, празднование Дня Победы и Единый день голосования. В мае зафиксировали рекорд по мощности атаки — 11 Тбит в секунду. Сильные атаки также прошли в августе (1522 Гбит в секунду) и декабре (1447 Гбит в секунду), в обоих случаях целью были телеком-операторы.

Сергей Левин, руководитель направления Anti-DDoS ГК «Солар», сказал: «Ушедший 2025 г. показал: DDoS не исчез, но изменился. Хакеры реже проводят массовые атаки и чаще выбирают точечные удары по телекому, ИТ и другим критичным отраслям, включая федеральные и региональные органы власти. Средняя мощность атаки упала, но пиковые значения остаются рекордными. Это говорит о том, что злоумышленники берегут ресурсы для ключевых событий. Главной мишенью DDoS-атак остается Москва. Что касается регионов, то здесь вектор переместился в Поволжье из-за расположения в округе большого количества промышленных предприятий, в том числе оборонной отрасли, которые традиционно привлекают внимание хакеров».