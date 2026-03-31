«ААМ Системз» внедрила поддержку шифрования в свои решения СКУД

Компания «ААМ Системз» сообщила о внедрении поддержки шифрования данных в свои решения СКУД на базе протокола OSDP. Основной целью стало повышение безопасности обмена данными между контроллерами и периферийными устройствами.

В рамках реализации используется защищённый канал SCP (Secure Channel Protocol), который обеспечивает шифрование передаваемой информации с применением алгоритма AES-128. Это особенно важно при работе с критическими данными, такими как идентификаторы карт доступа, поскольку снижает риск их перехвата и копирования.

Дополнительно реализована взаимная аутентификация устройств: перед началом обмена контроллер и периферийные устройства подтверждают подлинность друг друга и формируют уникальные транспортные ключи. Это исключает возможность подключения неавторизованных устройств и повышает устойчивость системы к атакам типа man-in-the-middle.

Также внедрён механизм контроля целостности данных, позволяющий выявлять любые изменения сообщений при передаче.

В целом внедрение шифрования в OSDP повышает уровень защищённости, надёжности и соответствия современным требованиям информационной безопасности, что особенно актуально для объектов с повышенными требованиями к защите инфраструктуры.

